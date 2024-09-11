Что будет, если прыгнуть в бассейн с отработанным ядерным топливом?
Автор блога „Путь атома“ и сотрудник компании Fermi Energia Андрес Ингерман отвечает на вопрос о том, безопасно ли отработанное ядерное топливо.
Недавно я получил интересный вопрос: что случится, если прыгнуть в бассейн, где хранится отработанное ядерное топливо? Насколько безопасно оставаться на поверхности и приведет ли ныряние к получению смертельной дозы радиации? Давайте разберемся.
Бассейн с отработанным ядерным топливом: что это и как все работает?
Бассейны для хранения отработанного ядерного топлива – специально оборудованные сооружения. Здесь на дне, на значительной глубине, ядерное топливо после его извлечения из реактора хранится в течение нескольких десятилетий. Эти бассейны необходимы, чтобы охлаждать топливо и защищать окружающую среду от радиации. Вода выполняет две важные функции: поглощает радиацию и отводит тепло от топлива, которое остается радиоактивным и горячим еще долгое время после использования в реакторе.
Температура воды в бассейне
Тепло, исходящее от отработанного топлива, не представляет реальной опасности для человека, если говорить о температуре воды в бассейне. Обычно она варьируется от 25 °C до 35 °C, что теплее, чем в обычном спортивном бассейне, но прохладнее, чем в горячей ванне.
Радиоактивность: каковы риски?
Для тех, кто беспокоится о радиационном риске, важно знать, что вода эффективно поглощает радиацию. Каждые 7 сантиметров воды уменьшают уровень радиации вдвое. Таким образом, на расстоянии двух метров от топливных стержней уровень радиации уменьшается в миллиард раз по сравнению с уровнем непосредственно рядом с ними.
Наиболее опасными считаются „свежие“ топливные стержни, только что извлеченные из реактора. Спуск на дно бассейна и прикосновение к таким стержням может быть смертельно опасным. Однако если вы остаетесь на поверхности на безопасном расстоянии от стержней, доза радиации будет даже ниже, чем та, которую вы получаете на улице от космических лучей и других естественных источников радиации.
Безопасность бассейнов с отработанным топливом
Бассейны с отработанным топливом могут быть относительно безопасны для плавания, поскольку их регулярно обслуживают водолазы. Но они должны соблюдать меры предосторожности. Например, в 2010 году один водолаз в Швейцарии, работавший в бассейне с отработанным топливом, случайно поднял сильно радиоактивный фрагмент трубы. Из-за этого он получил значительную дозу радиации, особенно на правую руку. Вода в этом случае сыграла роль защитного экрана, и если бы не она, водолаз бы серьезно пострадал.
Можно ли плавать в таком бассейне?
С учетом всех факторов можно сказать, что плавание в бассейне с отработанным ядерным топливом не является смертельно опасным, если соблюдать определенные меры безопасности. Главное – не нырять на дно и не поднимать ничего, что вам не знакомо. Также не стоит пить воду из такого бассейна, поскольку даже микроскопические радиоактивные частицы могут быть опасны, если попадут внутрь организма.
Один сотрудник исследовательского реактора поделился своим мнением: „Если вы решите поплавать в нашем бассейне, то не успеете даже добраться до воды – вас немедленно задержат“. Так что безопасность – не только вопрос радиации, но и вопрос доступа к подобным объектам.
Таким образом, хотя теория и практика показывают, что плавание в бассейне с отработанным топливом может быть (относительно) безопасным, все же лучше не пробовать это на практике.
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