Лучший футболист августа в Эстонии - Дмитрий Епихин, лучший тренер - Иван Стойкович

Титул лучшего тренера последнего летнего месяца достался наставнику городской команды Пайде Ивану Стойковичу. Лучшим футболистом августа стал полузащитник пайдесцев Дмитрий Епихин, сообщает Rus.err.ee.

Под руководством сербского специалиста Ивана Стойковича футболисты „Пайде“ набрали в четырех августовских турах чемпионата максимальные 12 очков, сократив отставание от идущей третьей „Флоры“ на одно очко.

Важную роль в успехах команды из Ярвамаа в августе сыграл 18-летний Дмитрий Епихин, забивший три гола и отдавший три результативные передачи.

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