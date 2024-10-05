Бывшие одноклассники дружат уже больше 50 лет. И встречаются с классной руководительницей

Хелле, она же Койта, сидит под лозами дикого винограда у красного фермерского дома Яака, слегка расставив ноги, одна рука на колене, в другой — бокал шампанского, и так задорно смеется, что у всех поднимается настроение. Ее острый слух ловит каждое сказанное слово, и она в любой момент может дать находчивый ответ.

„Мы почти не ссорились, — говорит хуторянин Яак, разливая игристое вино по бокалам. — Все, что мы делали, мы делали вместе“.

„Вот именно, все вместе, — повторяет классная руководительница, которая перестала преподавать всего девять лет назад. — Боже упаси, стало сложно, ведь мне тогда было 85 лет: я уже не решалась учить!“

Хелле читает напечатанное мелким шрифтом без очков. До 85 лет она не обращалась к врачам. Мало кто может работать учителем до 85 лет. Хелле — одна из таких людей.

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