Бывшие одноклассники дружат уже больше 50 лет. И встречаются с классной руководительницей
В начале лета, когда еще цветет сирень, бывший выпускник восьмого класса Яак Труу (72 года) звонит своей учительнице Хелле Койтъярв (94 года) и спрашивает, когда состоится вечер встречи с классом. И каждое лето учительница с нетерпением ждет этого звонка.
Хелле, она же Койта, сидит под лозами дикого винограда у красного фермерского дома Яака, слегка расставив ноги, одна рука на колене, в другой — бокал шампанского, и так задорно смеется, что у всех поднимается настроение. Ее острый слух ловит каждое сказанное слово, и она в любой момент может дать находчивый ответ.
„Мы почти не ссорились, — говорит хуторянин Яак, разливая игристое вино по бокалам. — Все, что мы делали, мы делали вместе“.
„Вот именно, все вместе, — повторяет классная руководительница, которая перестала преподавать всего девять лет назад. — Боже упаси, стало сложно, ведь мне тогда было 85 лет: я уже не решалась учить!“