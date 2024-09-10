Должна ли Эстония создать сериал-предупреждение о возможной атаке России?

„Тайваньский фильм — это пример так называемого фильма-предупреждения. За годы было создано множество таких фильмов на разные темы. Например, десятки картин сняты для предупреждения о ядерной войне или угрозах. Некоторые из них стали очень популярными, — отметил медиaэксперт Рауль Ребане в комментарии Propastop. —Есть много тем, на которые важно обратить внимание общества. Например, растущая угроза природных катастроф, таких как изменение климата. Когда рациональные доводы не срабатывают, для передачи послания используют художественные решения. Норвежцы предупреждают о землетрясениях, поляки — о наводнениях, американцы — о торнадо“.

Пример Тайваня поднял вопрос на Propastop: следует ли Эстонии также рассмотреть возможность создания собственного сериала-предупреждения о возможном нападении со стороны России?

Тайваньские власти приняли смелое решение поддержать упомянутый проект, несмотря на то, что он может вызвать страх внутри страны и отпугнуть иностранных инвесторов и туристов, вместо того чтобы повысить осведомленность об угрозе. Тем не менее, Министерство культуры Тайваня софинансирует сериал с бюджетом в 6,5 миллиона евро, а съемки проходят в официальных резиденциях президента.

Zero Day — это не просто телешоу. Это предупреждение, которое резонирует не только с жителями Тайваня, но и со всем миром, наглядно демонстрируя, как может выглядеть современная война — где реальное оружие сочетается с виртуальными атаками, а психологическая атака становится первым шагом к военному конфликту.

Особенно захватывающим сериал делает детальное и реалистичное изображение гибридной войны, которую развязывает Китай. В ход идут самые современные и коварные методы: дезинформация в социальных сетях о том, что президент Тайваня бежал из страны, а армия отступает под напором китайцев. Ситуация усугубляется, когда китайские хакеры взламывают тайваньские телеканалы и транслируют искусственно созданные дипфейки, якобы с заявлениями президента Тайваня. Эта информационная атака создает хаос, которым ловко пользуется Народно-освободительная армия Китая, нанося решающий удар.

Именно так начинается трейлер сериала, который мгновенно привлек внимание всего мира. Этот 10-серийный проект под названием „ Zero Day “ посвящен военному вторжению Китая на Тайвань — теме, которая не могла не вызвать бурю обсуждений. Неудивительно, ведь Китай с его населением в 1,4 миллиарда человек демонстрирует все более агрессивную позицию по отношению к Тайваню, где проживает всего 23 миллиона. И вероятность реальной войны, как считают многие эксперты, за последние годы возросла многократно.

Политолог и режиссёр Тыну Лехт добавляет, что фильмы можно снимать на любые темы. „Безусловно, потенциальная агрессия России против Эстонии — это мощная и эмоционально заряженная тема, которая отлично подходит для создания сильного сериала. Но важно, чтобы сценарий был качественно написан, а сериал хорошо срежиссирован и произведён, иначе результат может оказаться разочаровывающим, — подчеркнул Лехт. — Тайваньский сериал — интересный пример, и я думаю, что подобный проект на эту тему в Эстонии вызвал бы большой отклик и широкое обсуждение“.

Разве такой фильм не может оказаться контрпродуктивным? Вместо подготовки людей к угрозе эмоционально насыщенные сцены нападения могут вызвать панику среди населения.

„Наше общество достаточно информировано о рисках безопасности, поэтому маловероятно, что сериал вызовет дополнительный шок“, — считает Тыну Лехт.

Рауль Ребане высказывает более сдержанное мнение: „Трудно оценить эффективность тайваньского фильма о войне. Те, кто работал на Востоке, знают, что восприятие искусства там отличается. То, что нам кажется преувеличением, там может быть воспринято как норма“.

Таунo Кельдер, живущий на Тайване, рассказал в эфире программы „Неэме Рауд. Здесь.“ на радио Kuku, что трейлер сериала-предупреждения прозвучал для тайваньцев как тревожный сигнал.

„О нападении Китая задумывались, но об этом почти не говорили вслух,“ — отметил Келдер, который уже много лет преподает на Тайване. „Это первый раз, когда тема появилась на большом экране, и это важно, потому что люди до сих пор не представляли, как может выглядеть реальная атака Китая.“

Кельдер отметил, что Китай уже давно ведет интенсивную информационную войну против Тайваня, так как международные исследования показывают, что Тайвань является крупнейшей целью для дезинформационных атак в мире. Трейлер сериала вызвал серьезные дебаты в Тайване о том, помогает ли он информировать общество или создает ненужное дополнительное напряжение.