Суд оставил Слепцову и Устюгова без золотых медалей Олимпиады в Сочи
Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой по делу о результатах в сезоне 2013/14, в том числе Олимпийских игр в Сочи. Об этом сообщается на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Результаты спортсменов аннулированы. IBU в феврале 2020 года объявил, что Устюгов и Слепцова, на тот момент завершившие карьеру, дисквалифицированы на два года на основании данных, полученных из московской лаборатории, пишет РБК.
Девушку признали виновной в использовании остарина, а другого россиянина — оксандролона. Дисквалификация Устюгова отсчитывалась с 13 февраля 2020 года, Слепцовой — с 11 февраля 2020 года.
В Сочи сборная России установила личный рекорд по числу медалей на зимних Играх — 33. Однако из-за последовавших за докладом Ричарда Макларена дисквалификаций Россия лишилась части медалей. Медальный зачет соревнования менялся несколько раз. Сразу после завершения турнира Россия праздновала победу, но после многочисленных судов и распределения наград лидерство ушло сборной Норвегии.
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