Футболиста задержали после победного гола прямо на поле в Уэльсе

Издание уточняет, что инцидент произошел в субботу 7 сентября. Джордан Эванс вышел на замену во втором тайме матча „Бэглан Драгонс“ против „Кумбран Селтик“. Он сумел отдать два голевых паса, а затем забить победный гол. Матч завершился победой „Бэглан“ со счетом 4:3, пишет РБК.

За пять минут до окончания встречи на поле появились полицейские и задержали игрока. Тренер команды, имя которого не приводится, сумел заменить игрока. Полиция Южного Уэльса позже подтвердила, что задержала 31-летнего мужчину по подозрению в краже. Однако позже его отпустили без предъявления обвинений.

В заявлении, опубликованном в соцсетях „Бэглан“ в понедельник, говорится, что клубу известно о распространенном в социальных сетях видео инцидента с участием футболиста. „Мы также можем подтвердить, что игрок, о котором идет речь, был освобожден полицией Южного Уэльса несколько часов спустя без предъявления обвинений и без каких-либо дальнейших действий. Теперь мы считаем это дело закрытым и не будем комментировать его дальше“, — заявили в клубе.

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