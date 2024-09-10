10.09.2024, 14:04
МНЕНИЕ | Сергей Цветков: неужели „четвертая власть“ должна теперь получать разрешение министра?
ФОТО: | Delfi Meedia
Когда выяснилось, что эстонские дети отдыхали этим летом в обстреливаемом Крыму с риском для их жизни, почему-то не было массовой компании в их защиту, в том числе в медиа. И никто показательно не увольнял из молодежного центра организаторов поездки, несмотря на то, что наши дети могли просто погибнуть под обстрелами. Теперь же, после сюжета Kanal2, все включились в „защиту детей“, пишет Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия.
За несколько дней до старта очередного Таллиннского Марафона разразился скандал в эстонских медиа в связи с репортажем Керту Юккум на Kanal 2 „Насколько хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, сегодня знает эстонский“.
Уже заказано?