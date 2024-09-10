Мнение
10.09.2024, 14:04

МНЕНИЕ | Сергей Цветков: неужели „четвертая власть“ должна теперь получать разрешение министра?

 
Сергей Цветков
руководитель Нарвского общества охраны наследия
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Когда выяснилось, что эстонские дети отдыхали этим летом в обстреливаемом Крыму с риском для их жизни, почему-то не было массовой компании в их защиту, в том числе в медиа. И никто показательно не увольнял из молодежного центра организаторов поездки, несмотря на то, что наши дети могли просто погибнуть под обстрелами. Теперь же, после сюжета Kanal2, все включились в „защиту детей“, пишет Сергей Цветков, руководитель Нарвского общества охраны наследия.

За несколько дней до старта очередного Таллиннского Марафона разразился скандал в эстонских медиа в связи с репортажем Керту Юккум на Kanal 2 „Насколько хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, сегодня знает эстонский“.

Характерно то, что идут обсуждения в русскоязычном сегменте медиа, где большинство читателей из тех, кто поддерживает жесткую критику журналиста, просто не смотрели само видео. Во-первых, в силу незнания эстонского языка, а во-вторых, Kanal 2 поспешил удалить это видео со своего сайта. Потому у читателей формируется старая советская позиция „не видел, но осуждаю“.

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