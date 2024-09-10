МНЕНИЕ | Константин Эггерт: все оппозиционеры-эмигранты против войны. Но как именно „против“?

Пожалуй, лишь Форум свободной России , созданный Гарри Каспаровым, недвусмысленно солидаризировался с российскими добровольцами, воюющими за Украину и считает оказание помощи украинской армии необходимым для свержения путинского режима. Но большинство деятелей эмиграции с этой позицией согласиться не готовы, поскольку думают о возвращении в Россию . Они стараются избегать конкретики и высказываются максимально обтекаемо, видимо, чтобы не отпугнуть потенциальных избирателей будущего. Они говорят именно о „войне Путина“, а некоторые даже об „оккупации России чекистами“. То есть, российские граждане ни в чем не виноваты, главный виновник всего режим и его лидеры. В советские десятилетия похожим образом высказывались деятели Народно-трудового союза (НТС), крупной белоэмигрантской политический организации: мол, „Россия захвачена большевиками“.

Форум свободной России, созданный Гарри Каспаровым, недвусмысленно солидаризировался с российскими добровольцами, воюющими за Украину и считает оказание помощи украинской армии необходимым для свержения путинского режима. Но большинство деятелей эмиграции с этой позицией согласиться не готовы, поскольку думают о возвращении в Россию.

Разумеется, все оппозиционеры-эмигранты против войны. Но как именно „против“? Возникают вполне конкретные вопросы „Кому помогать - ВСУ или жителям Курской области?“, „Как относиться к российским добровольцам, воюющим на стороне Украины?“, „Как называть агрессию - „путинской“ или „российской? „ и „Призывать ли граждан России к сопротивлению путинскому режиму? „

Например, Михаил Ходорковский сказал в интервью , что широкая оппозиционная коалиция, в целом, сложилась, пусть и без официальных структур, и лишь Фонд с борьбы с коррупцией в ней не принимает участие. Сторонники ФБК стали тут же его высмеивать, усомнившись в существовании такой коалиции в принципе. С другой стороны, антикоррупционные расследования ФБК регулярно подвергаются критике со стороны части оппозиционных активистов . Последние их считают несвоевременными и не имеющими смысла на фоне главного - российской агрессии против Украины.

Обмен российских политзаключенных и их прибытие на Запад сильно оживил дискуссии в эмигрантской среде. Как вести себя в отношении Украины? Можно ли повлиять на происходящее в России? Как независимые российские СМИ влияют на внутрироссийскую аудиторию? Какую позицию занять в отношении западных санкций и в каком тоне вести разговор с европейцами и американцами? Ну, и вечный вопрос - нужно ли оппозиционным силам объединиться, и если да, то как?

Но тогда не вполне ясно, как трактовать участие в войне сотен тысяч россиян, их поддержку многими сотнями тысяч родственников и друзей, работу миллионов людей в три смены на предприятиях ВПК, поставляющих оружие для убийства украинцев. Можно сказать, что россияне „зомбированы пропагандой“. Но тогда тем паче говорить о более или менее значительном „гражданском обществе“ не приходится. „Зомбирование“ преодолевается десятилетиями кропотливой работы, которую крайне трудно вести из эмиграции. Если же дело не в зомбировании, а в позиции „моя хата всегда с краю, оставьте меня в покое“, то никакой гражданственностью здесь тоже не пахнет.

Кто готов рисковать?

Статистические данные, опубликованные несколько недель назад Левада-центром, довольно однозначны: российское общество удовлетворено нынешней ситуацией, и лишь меньшинству (в лучшем случае, 20 процентам) положение дел не нравится. Причем не нравится по целому ряду причин, часто не имеющих никакого отношения к антивоенным взглядам.

Разумеется, к опросам общественного мнения при режимах, подобных путинскому, нужно относиться осторожно. Однако Левада-центр, заклейменный властями „иностранным агентом“, пока никто не поймал на непрофессионализме или работе по заказу. Более того, его данные вполне соответствуют тем, что можно почерпнуть из открытых источников и просто из разговоров и переписки со знакомыми и родственниками.