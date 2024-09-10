„Главный мессенджер войны“. Как российская армия оказалась в заложниках у Telegram

При этом рация может работать на несколько приемников, а передача информации голосом гораздо быстрее, чем текстом. В бою эта оперативность может играть решающую роль — прокричать команду в рацию гораздо эффективнее, чем писать в групповой чат.

Современные тактические радиостанции могут очень многое. Прежде всего, они позволяют переговариваться по каналу, защищенному от помех и прослушивания. Кроме того, они могут передавать данные и текстовые сообщения.

Это немного упрощенное объяснение. Связь на войне — большое и комплексное понятие, и на тактическом уровне, где, собственно, и возникает потребность в телеграме, она в прошлом обеспечивалась либо рациями, либо проводными аппаратами. Эти средства связи продолжают широко применяться и сегодня.

Российский военный блогер Макс Каскад, у которого есть специализированный канал в телеграме, пишет, что этот мессенджер снискал популярность у военных из-за неэффективности штатной системы связи, большого количества разных радиостанций, которые плохо связаны друг с другом, и вообще нехватки современных средств коммуникации.

Русская служба Би-би-си попыталась выяснить, как устроена связь в российской армии и какую роль в ходе вторжения в Украину играют телеграм, другие мессенджеры и гражданские смартфоны.

Для того чтобы военные перестали пользоваться гражданскими смартфонами и программами, включая мессенджеры, нужно затратить немалые усилия — произвести специальные военные гаджеты и программы и научить личный состав их применять вместо гражданских приборов.

Большинство соцсетей и мессенджеров, кажется, не отвечает этим требованиям — они зависят от интернета и не обеспечивают стопроцентной безопасности. При этом гражданское программное обеспечение, которое создавалось в условиях конкуренции, гораздо более удобно и универсально, его функционал шире.

Это нарушало всю логику военной связи, главные принципы которой — безопасность и устойчивость.

До полномасштабного российского вторжения в Украину использование воюющей армией в качестве главного средства коммуникации коммерческого продукта, создававшегося совсем для других целей, казалось немыслимым.

Однако таких радиостанций в российской армии до сих пор остро не хватает. Часто, особенно на начальном этапе вторжения в Украину, российские военные использовали старые советские рации, не очень надежные и легко прослушиваемые.

Как отметил блогер Каскад, в российской армии существует также проблема несовместимости различных раций, поскольку их часто приходится закупать через волонтеров на гражданском рынке, а не получать централизованно от Минобороны в рамках единого утвержденного стандарта.

ВСУ — ставка на Signal

Украинская армия средствами связи оснащена лучше — радиостанции поставляются из-за границы, они часто присутствуют в пакетах западной помощи.

Министерство обороны Украины уделяло связи особое внимание, еще до российского вторжения развивало ее последовательно и системно, и поэтому ВСУ оказались в лучшем положении — и по количеству современных цифровых радиостанций в войсках, и по организации работы связи.

Но и украинские военные активно применяют мессенджеры, несмотря на более качественное оснащение. Правда, к телеграму в украинских вооруженных силах отношение подозрительное.

„Из ВМС все, с кем я тогда общалась, сказали: только Signal. Ну, и волонтерские группы сразу туда переехали, — журналистка и волонтерка Алена Балаба из Одессы рассказала, что военные в ее городе перешли на мессенджер Signal c начала российского вторжения в 2022 году. — Мы между собой все общаемся там. Ничего важного в телеграм никто никогда не пишет“.

Эту информацию подтверждают и другие источники. Украинские военные, по их словам, чаще всего используют Signal, реже — мессенджер WhatsApp.

Однако те украинские военные, с которыми ранее общалась Русская служба Би-би-си, связывались не только по Signal, но и по телеграму.

Это не означает, что в смартфоне обязательно установлено приложение, звонить можно и через мессенджер, открытый в браузере.

Но звонки через телеграм означают, что в ВСУ тотального запрета этой сети на фронте нет.

Смартфоны на войне