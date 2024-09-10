Литва готовит национальный план массовой эвакуации

Власти Литвы на фоне войны РФ в Украине готовят национальный план массовой эвакуации. Как заявила в понедельник, 9 сентября, министр внутренних дел страны Агне Билотайте, соответствующий проект будет представлен уже в октябре. „У каждого самоуправления есть свой план эвакуации, но очевидно, что мы должны иметь план национального масштаба и быть готовыми к его реализации“, - цитирует слова Билотайте медиагруппа LRT.

„Война против Украины продолжается, страны нашего региона подвергаются гибридным и дезинформационным атакам, а диверсии - это наша новая реальность“, - добавила глава литовского МВД.

Вильнюс запросит финансирование ЕС

По словам Агне Билотайте, Вильнюс решил взаимодействовать по этому вопросу с другими странами Балтии и подать заявку на финансирование от ЕС. „Призываем провести оценку рисков на уровне Европейского Союза, чтобы лучше понять угрозы и обеспечить меры гражданской защиты“, - отметила министр.

В МВД Литвы 6 сентября указывали, что предлагают странам региона адаптировать гражданскую безопасность к гибридным и военным угрозам.

В ведомстве считают, что при необходимости эвакуация может быть проведена в соседние государства и другие страны региона. После разработки планов в Вильнюсе предлагают „опробовать их в ходе совместных учений“. К процессу хотят привлечь общественные, неправительственные организации, бизнес, международные структуры и институты ЕС.

„Мы больше не можем полагаться на меры гражданской обороны мирного времени“, - считает Билотайте.

В Литве завершают план подготовки к возможной аварии на Белорусской АЭС

В стране создана новая модель управления чрезвычайными и кризисными ситуациями, активно расширяется сеть убежищ, модернизируется система оповещения населения.

В муниципалитетах и министерствах уже работают 65 профильных служащих, ответственных за гражданскую безопасность, завершается пятилетний комплексный план мероприятий по подготовке к возможной аварии на Белорусской атомной электростанции (АЭС).