Власти Газы сообщили о десятках жертв израильского удара. Израиль заявил, что целью были боевики ХАМАС

Как сообщается, удар был нанесен по району Аль-Маваси, где расположен палаточный лагерь для перемещенных лиц.

„Наши экипажи все еще работают над поиском 15 пропавших без вести в результате удара по палаткам перемещенных лиц“, — сказал AFP официальный представитель Управления гражданской обороны Газы Мохаммед аль-Мугайр.

Очевидцы рассказали Би-би-си, что вскоре после полуночи в районе Аль-Маваси прогремели сильные взрывы, а небо озарилось пламенем.

Халед Махмуд, волонтер благотворительной организации, живущий неподалеку от места ударов, рассказал, что он и другие добровольцы поспешили на помощь, но были ошеломлены масштабом произошедшего.

„В результате ударов образовались три воронки глубиной семь метров, в которых было погребено более 20 палаток“, — сказал он корреспонденту Би-би-си по телефону.

По словам представителя гражданской обороны Газы Махмуда Бассаля, которого цитирует CNN, всего в районе Аль-Маваси находилось более 200 палаток, от 20 до 40 было разрушено.

Он также сказал, что палестинцев в этом районе не предупредили заранее об ударе.

Армия обороны Израиля заявила, что истребители нанесли удар по командному центру ХАМАС, тайно действовавшему в гуманитарной зоне на юге Газы.

„Террористические организации в секторе Газа продолжают систематически злоупотреблять гражданской и гуманитарной инфраструктурой, включая обозначенную гуманитарную зону, для осуществления террористической деятельности против государства Израиль и войск ЦАХАЛ“, — говорится в заявлении.

Израильские военные заявили, что перед ударом были предприняты „меры, чтобы свести к минимуму вероятность причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и другие средства“.

Представители ХАМАС позднее заявили, что боевиков не было на месте удара.