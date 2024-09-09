Правда ли, что ирландского учителя арестовали за отрицание трансгендерности?

В начале августа 2022 года Энох Бёрк был отстранён от преподавания в церковной школе-интернате Wilson’s Hospital School в графстве Уэстмит. Причиной этого решения стала резкая публичная реакция педагога на приём в школу трансгендерного ученика, родители которого требовали, чтобы в отношении их ребёнка использовались местоимения „ они/их “. Администрация учебного заведения настаивала, что лишь просила сотрудников следовать закону, запрещающему дискриминировать детей, а также ссылалась на публичные выступления Бёрка в прошлом. Например, в 2021 году он прервал празднование юбилея школы, чтобы выразить свою позицию по теме трансгендерности, а затем преследовал директора, пытаясь донести свою точку зрения. Руководство начало внутреннее расследование, на время которого педагога отправили в оплачиваемый отпуск, но он продолжил активно посещать школу. После этого администрация обратилась в Высокий суд Ирландии, и тот 30 августа временно запретил Бёрку находиться на территории школы и проводить уроки.

Семья Бёрк из города Каслбар хорошо известна в Ирландии и соседней Великобритании благодаря участию во множестве акций протеста и судебных дел. Бёрки – радикальные евангелисты, борющиеся против ЛГБТ+. Все десять детей Шона и Мартины Бёрк получили свои имена в честь библейских персонажей, наибольшую известность приобрёл их сын Энох. Например, он оплачивал рекламные ролики, которые дискредитировали политиков, боровшихся за права ЛГБТ+, а в 2014 году вместе с тремя братьями и сёстрами был пожизненно отстранён от членства в студенческих сообществах Ирландского национального университета за несанкционированное использование листовок с логотипом колледжа. На этих листовках, распечатанных на средства учебного заведения, продвигалась в том числе теория о связи однополых браков с педофилией и инцестом.

Как сообщалось, ирландского учителя по имени Энох Бёрк недавно в третий раз задержали за то, что он настаивает на наличии только двух полов: мужского и женского. Новость обычно сопровождается видео, на котором мужчина в окружении полицейских критикует освещение гендерной повестки в школе, а стражи правопорядка пытаются поместить его в автозак. Другой мужчина при этом говорит на камеру: „Мы находимся в школе при больнице Уилсона, графство Фарнум, Вестмит. Эноха Бёрка только что забрали. Его забрали с места работы. От него потребовали, чтобы он признал, что одобряет трансгендеризм. И вот результат этого. Сегодня он отказался, и его забрали“.

Два дня спустя, 1 сентября 2022 года, стало известно, что Бёрк вновь появился в школе, и учреждение запросило дополнительное судебное постановление, которое в случае следующего нарушения грозило бы учителю арестом за неуважение к суду. На следующий день Бёрк не явился на заседание, а 5 сентября был задержан после нового визита в школу. Поскольку педагог раз за разом отказывался выражать сожаление по поводу проявления неуважения к суду и давать обещание не посещать место работы до окончания дисциплинарного разбирательства, он остался за решёткой до конца декабря, когда учебное заведение было закрыто на рождественские каникулы. В январе 2023 года Бёрк ещё дважды появился в школе, после чего был уволен. Поскольку и после этого бывший учитель продолжал посещать уже бывшее место работы, суд обязал его платить штраф в размере €700 в день, пока он не прекратит демонстрировать неуважение к принятому ранее запрету.

В сентябре 2023 года Бёрк во второй раз был заключён под стражу за невыполнение судебных постановлений, а общая величина штрафа к тому моменту достигла €140 000. Поскольку педагог по-прежнему отказывался извиниться перед судом и перестать посещать школу, он остался в тюрьме до конца июня 2024 года, когда наступили новые каникулы. Запрет на посещение бывшего места работы к тому моменту из временного стал постоянным.

Наконец, 2 сентября 2024 года, после начала нового учебного года, Энох Бёрк в третий раз был заключён под стражу из-за очередного визита на территорию школы. Вирусное видео было снято именно в тот день и опубликовано его братом Джозайей на YouTube.

Таким образом, ирландский учитель действительно публично отказался использовать по отношению к ученикам любые местоимения, кроме „он“ и „она“, а также несколько раз публично и резко критиковал администрацию школы, в которой работал, за соответствующие просьбы. Из-за нескольких таких выходок Бёрк был временно отстранён от преподавания. Однако в сентябре 2024 года, как и дважды до этого, он был задержан не за „отрицание трансгендерности“, а за неуважение к суду, который запретил Бёрку посещать школу — сначала во время проведения внутреннего расследования, а потом и после увольнения.

Отметим, что и среди западных консервативных религиозных организаций поддержка действий Бёрка была весьма сдержанной. Так, Фред Фелпс-младший, пастор американской баптистской церкви Вестборо, скандально известной своими действиями по разжиганию ненависти к ЛГБТ+ и иноверцам, заявил, что тот „зашёл слишком далеко“.

Итог: Полуправда