Правда ли, что на этом фото показана собака, которая вырыла яму в могиле своего хозяина?
Несколько лет по Сети расходится грустная история о преданном животном, которое якобы живёт в норе, вырытой прямо в могиле недавно умершего хозяина. Мы проверили, правдивы ли такие публикации.
4 сентября 2024 года во „ВКонтакте“ в паблике „Рифмы и панчи“ (более 5700 лайков при 326 000 просмотров на момент написания этого разбора) разместили снимок, сопроводив его подписью: „Собака вырыла яму в могиле своего хозяина, который совсем недавно умер, чтобы быть рядом с человеком, которого она любит больше всего“. При этом в комментариях немало читателей усомнились в подлинности снимка, назвав его работой нейросетей. Аналогичная запись появилась в одноимённом Telegram-канале (168 000 просмотров).Эта история распространяется в Рунете уже более девяти лет. Так, на сайте „Пикабу“ этот же снимок с тегом #верность выкладывали ещё в мае 2015 года. Пост получил более 3100 плюсов, а подпись к фото гласила: „Собака — единственное животное, которое любит тебя больше, чем себя“. Популярны подобные публикации и на английском языке. Например, в июле 2015 года похожий пост на Facebook получил 254 000 лайков и 601 000 репостов.
Ещё в 2019 году на эту историю обратили внимание фактчекеры из австралийской редакции агентства AFP. При помощи обратного поиска по вирусному изображению они обнаружили, что фотография, обычно сопровождающая вирусные посты, была опубликована 21 апреля 2015 года в Facebook на странице Tierjammer — немецкой общественной организации по спасению животных. При этом, согласно сайту, её деятельность в основном связана с Сербией.
Распространяемый по соцсетям снимок — обрезанная версия одного из семи фото в альбоме, который в переводе с немецкого называется „Собачья семья под могилой“. В описании рассказывалось о сборе денег на помощь животным. Просьба отправить пожертвование сопровождалась таким текстом:
„Иногда так и хочется заплакать и накрыться одеялом с головой… Эти фото очень символичны, они отражают страдания и беды уличных животных в Сербии. Покинутой, брошенной, голодной и беременной, этой собаке не оставалось ничего другого, кроме как вырыть яму в земле под надгробием и родить там своих малышей. Это единственная защита от холода ночью и уже очень тёплого солнца днём. Дождь заливает нору, и матери там тоже нечего есть. Если её обнаружат, для её детей всё будет кончено…“
В тот же день в другом посте группа Tierjammer опубликовала видео, на котором запечатлены щенки и их вылезшая из ямы мать.
Однако на день раньше, 20 апреля 2015 года, аналогичные фото тех же животных, снятые возле того же могильного камня, разместила на своей странице в Facebook пользовательница из Сербии Весна Михайлоски. Её альбом насчитывает 280 фотографий и назван „Мама и четыре щенка с кладбища“, последние снимки опубликованы там в сентябре 2016 года. Согласно описанию, один из щенков, которого назвали Бумер, сильно болел, но позднее поправился. Помимо многочисленных фото самих животных, на странице Михайловски также выложены документы о визитах к ветеринару, паспорт домашнего животного и справки о вакцинации.
На основе этой информации фактчекеры из AFP сделали вывод, что распространяемое утверждение, будто собака вырыла яму, чтобы быть ближе к своему умершему хозяину, ложно, поскольку бездомное животное залезло в нору для рождения щенков.
Однако ещё осенью 2016 года в Сети распространились подробности этой истории. Например, на сайте эстонского русскоязычного развлекательного портала Limon она опубликована под заголовком: „Эта собака жила на могиле хозяина… Все думали, что она просто скучает, но правда растрогала людей до слёз!“ Согласно этой версии, Михайлоски не сама обнаружила животных, а увидела фото в соцсетях и решила отыскать, где они живут. „История об этой собаке уже давно облетела весь интернет. Когда её хозяин умер, она пошла к нему на могилу, вырыла яму и осталась там жить. Она очень скорбела и скучала по своему другу. Но близкие погибшего буквально ничего не могли с ней сделать, она упорно сбегала и возвращалась на могилу. Когда прошло достаточно времени, о преданном животном уже давно забыли. Но однажды некая женщина по имени Весна наткнулась на этот снимок в Сети и решила пойти проверить животное. Когда она пришла на кладбище, собака всё ещё лежала там — в яме. Но она что-то отчаянно пыталась спрятать! Присмотревшись поближе, женщина увидела щенков!“ — говорилось на сайте Mur.tv. При этом Limon уточняет, что девушка кормила собак на кладбище в течение двух недель и лишь потом забрала их к себе. В похожем виде история изложена на сайте русскоязычной версии латвийского издания TVNet и „ЯПлакалъ“.
Как уже было сказано выше, Михайлоски, судя по её публикациям, обнаружила собак ещё до того, как в Сети распространилось разбираемое фото. Информация о том, что животных забрали с кладбища лишь через две недели, также сомнительна, поскольку первые снимки с могилы, где они жили, появились 20 апреля, а уже через два дня были опубликованы фото с собаками в вольере.
Изначально вирусный снимок был опубликован в не самом высоком разрешении, а в процессе его распространения качество становилось лишь хуже. Судя по всему, для восстановления качества картинки авторы паблика „Рифмы и панчи“ воспользовались одной из программ по масштабированию, в результате чего буквы на надгробии исказились. Вероятно, именно по этой причине некоторые подписчики решили, что вирусный снимок был создан с помощью искусственного интеллекта. Кроме того, часто авторы подобных постов сильно обрезают исходное изображение, из-за чего часть информации с надгробного камня пропадает.
„Проверено“ изучило другие снимки той могилы и выяснило: на надгробии говорится, что памятник установили человеку по имени Кузман Бачевски его „зять и дочь с детьми“. На плите указаны и годы жизни усопшего: 1904–1991. То есть с момента его смерти до момента, когда на могиле обнаружили собаку, прошло около четверти века, что примерно вдвое выше средней продолжительности жизни псов такого размера. Выходит, собака, вырывшая яму в могиле, не могла быть питомицей погребённого.
Таким образом, распространяемое фото собаки, сидящей в яме под надгробием, подлинное, а не созданное искусственным интеллектом. Однако бездомное животное пришло на могилу и выкопало нору не для того, чтобы быть ближе к своему умершему хозяину, которого у неё, вероятнее всего, никогда не было. Собака просто нашла себе место для рождения щенков.
Итог: Большей частью неправда