Правда ли, что на этом фото показана собака, которая вырыла яму в могиле своего хозяина?

Однако на день раньше, 20 апреля 2015 года, аналогичные фото тех же животных, снятые возле того же могильного камня, разместила на своей странице в Facebook пользовательница из Сербии Весна Михайлоски. Её альбом насчитывает 280 фотографий и назван „Мама и четыре щенка с кладбища“, последние снимки опубликованы там в сентябре 2016 года. Согласно описанию, один из щенков, которого назвали Бумер, сильно болел, но позднее поправился. Помимо многочисленных фото самих животных, на странице Михайловски также выложены документы о визитах к ветеринару, паспорт домашнего животного и справки о вакцинации.

Однако ещё осенью 2016 года в Сети распространились подробности этой истории. Например, на сайте эстонского русскоязычного развлекательного портала Limon она опубликована под заголовком: „Эта собака жила на могиле хозяина… Все думали, что она просто скучает, но правда растрогала людей до слёз!“ Согласно этой версии, Михайлоски не сама обнаружила животных, а увидела фото в соцсетях и решила отыскать, где они живут. „История об этой собаке уже давно облетела весь интернет. Когда её хозяин умер, она пошла к нему на могилу, вырыла яму и осталась там жить. Она очень скорбела и скучала по своему другу. Но близкие погибшего буквально ничего не могли с ней сделать, она упорно сбегала и возвращалась на могилу. Когда прошло достаточно времени, о преданном животном уже давно забыли. Но однажды некая женщина по имени Весна наткнулась на этот снимок в Сети и решила пойти проверить животное. Когда она пришла на кладбище, собака всё ещё лежала там — в яме. Но она что-то отчаянно пыталась спрятать! Присмотревшись поближе, женщина увидела щенков!“ — говорилось на сайте Mur.tv. При этом Limon уточняет, что девушка кормила собак на кладбище в течение двух недель и лишь потом забрала их к себе. В похожем виде история изложена на сайте русскоязычной версии латвийского издания TVNet и „ЯПлакалъ“.