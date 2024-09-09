ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (929-й день) | Главком ВСУ Сырский оценил эффективность использования F-16 в Украине
Подводим итоги очередного дня войны.
Что произошло в ночь на понедельник и утром
Войска РФ в ночь на 9 сентября нанесли удар по Киеву, применив ударные беспилотники типа „Шахед“. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, это была уже пятая воздушная атака на столицу Украины с начала сентября. Сколько дронов атаковали Киев, не уточняется. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что в ночь на 9 сентября российские военные выпустили по территории Украины три управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и восемь ударных беспилотников типа „Шахед“. Силы ПВО сбили две ракеты и шесть дронов.
В результате ударов авиабомбами по Харькову на месте одного из прилетов возник пожар, сообщил мэр города Игорь Терехов. По предварительной информации, никто не пострадал. „В результате попадания управляемой авиабомбы по Киевскому району Харькова повреждены частные жилые дома. Произошло возгорание гаража и растительности вокруг места попадания. По предварительной информации, жертв нет. Профильные службы продолжают обследование места происшествия“, — написал он в телеграме.
Минобороны РФ отчиталось, что Украина запустила по территории России два беспилотника. Один дрон сбили над Белгородской областью, еще один — над Курской.
Вечером 8 сентября ВСУ с помощью дрона атаковали „площадку для хранения топлива“ на территории Волоконовского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что результаты расследования крушения F-16 в Украине скоро будут известны. „Я думаю, что результаты расследования будут известны всем в ближайшее время. И с одной стороны, мы не собираемся это скрывать, но с другой стороны, эффективность использования этих самолетов доказана результатами — уничтожением четырех крылатых ракет парой F-16, так что это, безусловно, усилит нашу обороноспособность, прежде всего в борьбе с крылатыми ракетами противника“, — сказал Сырский в интервью CNN.
Основные новости к полудню
Российские войска обстреляли Никополь, погибла 16-летняя девочка. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак. Спасатели достали тело подростка из-под завалов поврежденного в результате обстрела дома. Еще три человека пострадали — двое мужчин 74 и 79 лет и 66-летняя женщина.
За прошедшие сутки российская армия атаковала энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис прокомментировал падение дрона на территории Латвии. По его мнению, этому способствовало „бездействие“ европейских стран. Он отметил, что Литва „поддержит решительный ответ союзников“. В чем заключалось бездействие и о каком ответе идет речь, он не уточнил.
Главные новости второй половины дня
Беспилотник, упавший 7 сентября на территории Латвии, был российским дроном типа „Шахед“, начиненным взрывчаткой. Об этом, как передает Rus TvNet, объявил командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш. Беспилотник был „деактивирован“, проводится его „тщательный анализ“.
Руководство НВС заявило, что появление дрона в Латвии нельзя рассматривать как открытую военную эскалацию против страны, целью дрона была не Латвия. По словам министра обороны Андриса Спрудса, Латвия усилит противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на упавший российский дрон.
Министерство обороны России сообщило о трех украинских беспилотниках, сбитых над двумя приграничными областями. Согласно опубликованному в соцсетях заявлению министерства, с 12:40 до 14:10 по местному времени два украинских беспилотника самолетного типа были сбиты над Белгородской областью и один — над Курской.
Министр обороны Швеции в понедельник объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 4,6 млрд шведских крон (около 443 млн долларов). Пал Юнсон сказал на пресс-конференции, что в новый пакет войдут боеприпасы для боевых машин пехоты, уже переданных Швецией, а также расходы на некие закупки, которые помогут подготовиться к передаче Украине шведских истребителей Gripen. „Мы хотим иметь возможность позже подарить Gripen Украине“ — пояснил Юнсон.
В Курске поставили баннер, призывающий служить в российской армии по контракту, разместив на нем фотографию военного в форме с камуфляжным рисунком, который используют вооруженные силы Украины. Мэр Курска Игорь Куцак объявил, что исполняющему обязанности главного архитектора города Дмитрию Казимирику „в связи с вопиющей халатностью при изготовлении и размещении военно-патриотического баннера“ объявлен выговор с занесением в личное дело.
Суд в Омске приговорил к 19 годам колонии бывшего наемника ЧВК Вагнера Сергея Козлова по делу об убийстве 18-летней беременной женщины, совершенном с особой жестокостью. По версии следствия, в октябре 2023 года Козлов до смерти забил партнершу, которая находилась на позднем сроке беременности. Это случилось, когда пара и отец девушки находились в гостях. Когда они пили алкоголь, Козлов начал избивать Дарью после того, как она якобы сломала его акустическую колонку.
Предпосылки для мирного урегулирования в Украине пока не просматриваются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца, который высказал мнение, что „сейчас настал момент, когда нужно обсуждать, как мы можем выйти из этой военной ситуации и быстрее прийти к миру“. „Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует коллективным Западом“, — сказал Песков.
Министерство обороны Румынии объявило, что на румынском берегу Дуная снова найдены обломки запущенного Россией дрона-камикадзе. Согласно сообщению министерства, обломки были обнаружены в воскресенье возле деревни Периправа после очередного налета „шахедов“ на дунайские порты Украины. Кроме того, еще в одном районе румынские военные ищут обломки другого дрона. „Шахеды“, запущенные Россией по дунайским портам Украины и сбитые украинской ПВО, падали на румынской стороне уже несколько раз. Деревня Периправа находится у дельты Дуная, в 20 км от ближайшего к морю украинского порта на Дунае, Килии.
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