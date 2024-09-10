10.09.2024, 08:20
„40-60 человек еще живы“. Куда внезапно пропали 3000 российских солдат, угодивших в котел в Курской области?
ФОТО: | Telegram
Куда исчез котел на реке Сейм и Волчанском агрегатном заводе? Delfi искал следы российских солдат.
В конце августа украинские чиновники и журналисты сообщили, что до 3000 российских солдат находятся в котле вдоль реки Сейм в Курской области и что они вот-вот сдадутся в плен. Об этом сообщили по украинскому телевидению, а позже новость распространили и западные журналисты и блогеры.
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