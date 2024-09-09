Упавший в Латвии российский дрон оказался беспилотником типа Shahed со взрывчаткой
Потерпевший крушение в Гайгалавской волости Резекненского края российский дрон был начиненным взрывчаткой беспилотником типа Shahed, сообщило руководство Национальных вооруженных сил Латвии(НВС). Об этом пишет латвийский Delfi со ссылкой на LETA.
Беспилотник был деактивирован, и сейчас проводится его тщательный анализ.
В течение всего инцидента латвийские силы обороны следили за ситуацией и сотрудничали с партнерами по НАТО.Министр обороны Андрис Спрудс на пресс-конференции заявил, что Латвия уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на сбитый российский беспилотник в Резекненском крае.
Между тем, в самоуправлении Резекненского края агентству LETA заявили, что потерпевший аварию в субботу, 7 сентября, российский военный дрон упал далеко от каких-либо населенных пунктов.
Как сообщил агентству LETA председатель Резекненской краевой думы Монвид Шварц, беспилотник упал в поле на удалении от населенных пунктов.
Авария дрона не входит в компетенцию комиссии самоуправления по гражданской обороне, и за всеми процессами следит оборонное ведомство страны, подчеркнул Шварц, добавив, что в связи с этим муниципальные службы не были задействованы.
В свою очередь, спикер Сейма Дайга Миериня заявила агентству LETA, что если бы российский военный беспилотник угрожал безопасности государства, НВС предприняли бы „необходимые действия в соответствии с процедурами“.
По словам председателя Сейма, в этот раз в интересах национальной безопасности было важно следить за направлением и траекторией полета беспилотника. Миериня подчеркнула, что ситуация находится под контролем - НВС зафиксировали прилет дрона в Латвию, проследили за его передвижением и определили место крушения.
В то же время Миериня похвалила действия жителей, которые сообщили ответственным учреждениям о замеченном движении и месте крушения беспилотника. „Считаю, что бдительность и повышенное внимание общества оправданы, каждый гражданин должен активно участвовать в защите страны“, - отметила спикер Сейма.
Латвии следует продолжать укреплять противовоздушную оборону и вместе с партнерами по НАТО усилить защиту внешних границ, в том числе обращая внимание то, что подобные перемещения беспилотников все чаще наблюдаются в других странах-членах НАТО, подчеркнула Миериня.
Как сообщалось, в субботу в Резекненском крае обнаружены обломки прилетевшего из Беларуси российского беспилотного летательного аппарата военного назначения.
В настоящее время ответственные службы, в том числе Государственная полиция, продолжают проводить расследование обстоятельств инцидента. Но в Минобороны отмечают, что, судя по первым данным, это российский беспилотник военного назначения и, согласно информации НВС, он влетел в воздушное пространство Латвии из Беларуси.
Доступная специалистам первоначальная информация свидетельствует о том, что дрон „не имел специфической цели прилететь в Латвию“.
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