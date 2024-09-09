09.09.2024, 17:03
У Таллиннской горуправы с этой велодорожкой все пошло не так: пробки растягиваются по утрам на километры
ФОТО: | Delfi Meedia
Строительство в Таллинне новых велодорожек — это, несомненно, единственно правильное направление развития, но если их создавать, не анализируя существующей транспортной загруженности, то результатом будет хаос, который уже более недели царит по утрам на Палдиском шоссе.
Сегодняшнее утро, 9.15, детей к этому времени уже отвезли в школу. Однако автомобильная пробка на Палдиском шоссе по направлению к центру города растянулась на километры и всё еще доходит до зоопарка. Waze показывает среднюю скорость движения 9 км/ч вплоть до железнодорожного виадука в центре города. Автобусы стоят, делая левый поворот посреди перекрестка Мустамяэ теэ и Палдиского шоссе, так как предстоящий отрезок улицы больше не в состоянии вмещать машины.
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