У Таллиннской горуправы с этой велодорожкой все пошло не так: пробки растягиваются по утрам на километры

Сегодняшнее утро, 9.15, детей к этому времени уже отвезли в школу. Однако автомобильная пробка на Палдиском шоссе по направлению к центру города растянулась на километры и всё еще доходит до зоопарка. Waze показывает среднюю скорость движения 9 км/ч вплоть до железнодорожного виадука в центре города. Автобусы стоят, делая левый поворот посреди перекрестка Мустамяэ теэ и Палдиского шоссе, так как предстоящий отрезок улицы больше не в состоянии вмещать машины.