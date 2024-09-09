До 800 евро: Рийгикогу планирует ввести для владельцев „автомобилей-призраков“ госпошлины

Заместитель председателя комиссии по окружающей среде Андрес Метсоя пояснил, что законопроект по сути связан с Законом о налоге на моторные транспортные средства, который в числе прочего облагает налогом автомобили с приостановленной учетной регистрационной записью. Согласно действующему регулированию, в определенных случаях такие автомобили не могут быть удалены из регистра.

По словам Метсоя, законопроект помогает решить проблемы в случаях, когда автомобиля больше не существует или он исчез. Законопроект позволит просто удалять такие транспортные средства из регистра. В переходный период за удаление таких автомобилей из регистра государственная пошлина взиматься не будет. С 2026 года за удаление записи необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 15 евро. С 2027 года автомобиль можно будет удалить из регистра по правилам, аналогичным тем, что действуют в отношении автомобилей с приостановленной учетной записью, но в таких случаях необходимо будет заплатить государственную пошлину в размере 800 евро.

Метсоя отметил, что ввиду того, что временно удаленный из регистра автомобиль считается незарегистрированным и его использование на дорогах запрещено, это должно мотивировать реальных пользователей или владельцев автомобиля в скорейшем порядке привести учетные записи в регистре в надлежащее состояние. „Законопроект также делает послабление, согласно которому старые автомобили, произведенные более 35 лет тому назад, могут быть временно удалены из регистра на весь период признания автомобиля старым. Однако этот статус необходимо обновлять каждые 12 лет“, – отметил Метсоя.

Проект закона об отходах дает определение понятию „автомобильный хлам“ и уточняет требования к его сбору и приему. Четко указывается, что отработавший ресурс автомобиль, удаленный из регистра дорожного движения, необходимо передать предприятию по переработке отходов, имеющему природоохранное разрешение и договор с производителем или объединением производителей.