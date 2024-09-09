МНЕНИЕ | Ученик гимназии: не нужно смотреть на репортаж Kanal2 как на войну против русских

Когда я увидел этот репортаж (в отличие от большинства не видевших, но присоединившихся в осуждению политиков и журналистов), то мне он показался скорее безобидным. Да, на мальчика Стёпу было отведено больше всего эфирного времени, и то, как настойчиво Керту Юккум задавала ему вопросы, кто-то мог счесть насмешкой над ребенком и желанием показать русскоязычных детей в невыгодном свете. Но в целом репортаж как репортаж. Не нужно из-за одного неудачного репортажа так последовательно травить одного репортера. Не одна лишь Юккум работает в редакции: перед выпуском в эфир его просмотрело множество сотрудников Kanal2. Почему же к ответу общественность призвала только ее? Чья тут вина и ответственность и почему ответственность - такая?