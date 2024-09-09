Мнение
09.09.2024, 17:56

МНЕНИЕ | Ученик гимназии: не нужно смотреть на репортаж Kanal2 как на войну против русских

 
„Я тоже русскоязычный ученик. И я стою во время гимна Эстонии“
Андрей Терехов
публицист, обозреватель СМИ
Андрей Терехов
Андрей Терехов
ФОТО: Erakogu

Скандал вокруг репортажа Керту Юккум „Насколько хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, сегодня знает эстонский язык?“ вызвал шквал критики. Несмотря на то, что она принесла извинения (уж какие есть) и была отстранена от работы, ее травля в русскоязычном сегменте продолжается. Заслуженна ли такая ненависть? - задается вопросом Андрей Терехов.

Когда я увидел этот репортаж (в отличие от большинства не видевших, но присоединившихся в осуждению политиков и журналистов), то мне он показался скорее безобидным. Да, на мальчика Стёпу было отведено больше всего эфирного времени, и то, как настойчиво Керту Юккум задавала ему вопросы, кто-то мог счесть насмешкой над ребенком и желанием показать русскоязычных детей в невыгодном свете. Но в целом репортаж как репортаж. Не нужно из-за одного неудачного репортажа так последовательно травить одного репортера. Не одна лишь Юккум работает в редакции: перед выпуском в эфир его просмотрело множество сотрудников Kanal2. Почему же к ответу общественность призвала только ее? Чья тут вина и ответственность и почему ответственность - такая?

Далеко не все русские школы нашей страны проводили свои линейки на эстонском языке. Моя, прости господи, бывшая уже школа ЛРГ (Ласнамяэская русская гимназия - ред.), проводила сентябрьскую линейку на эстонском языке. За это большое уважение руководству школы, они приняли правильное решение. Но я знаю так же истории, что в ряде школ на эстонском языке был только гимн, да и то не обязательно его включали, а сразу переходили к поздравлениям и приветственным речам.

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