МНЕНИЕ | Ученик гимназии: не нужно смотреть на репортаж Kanal2 как на войну против русских
Скандал вокруг репортажа Керту Юккум „Насколько хорошо иноязычный ребенок, перешедший на обучение на государственном языке, сегодня знает эстонский язык?“ вызвал шквал критики. Несмотря на то, что она принесла извинения (уж какие есть) и была отстранена от работы, ее травля в русскоязычном сегменте продолжается. Заслуженна ли такая ненависть? - задается вопросом Андрей Терехов.
Когда я увидел этот репортаж (в отличие от большинства не видевших, но присоединившихся в осуждению политиков и журналистов), то мне он показался скорее безобидным. Да, на мальчика Стёпу было отведено больше всего эфирного времени, и то, как настойчиво Керту Юккум задавала ему вопросы, кто-то мог счесть насмешкой над ребенком и желанием показать русскоязычных детей в невыгодном свете. Но в целом репортаж как репортаж. Не нужно из-за одного неудачного репортажа так последовательно травить одного репортера. Не одна лишь Юккум работает в редакции: перед выпуском в эфир его просмотрело множество сотрудников Kanal2. Почему же к ответу общественность призвала только ее? Чья тут вина и ответственность и почему ответственность - такая?