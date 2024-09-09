Лето 2024 года стало самым жарким на планете за всю историю наблюдений

Согласно отчету Сopernicus, с июня по августа приповерхностная температура воздуха в мире была на 0,69 градуса выше средних значений за период с 1991 по 2020 годы, что означает превышение предыдущего максимума, установленного в 2023 году, пишет Медуза.

В Европе температура воздуха с июня по августа была на 1,54 градуса выше среднего показателя за 1991-2020 годы. Наиболее экстремальные условия были зафиксированы в Средиземноморском регионе и Восточной Европе.

BBC News отмечает, что в Европе этим летом были побиты некоторые температурные рекорды. В частности, в Австрии, Испании и Финляндии зафиксировали самый жаркий август за всю истории наблюдений в этих странах.

„Эта череда рекордных температур увеличивает вероятность того, что 2024 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Экстремальные температурные явления, наблюдавшиеся этим летом, будут только усиливаться, что приведет к еще более разрушительным последствиям для людей и планеты, если мы не примем срочных мер по сокращению выбросов парниковых газов“, — заявила заместитель главы Copernicus Саманта Берджесс.

Первая половина 2024 года стала самой жаркой на Земле за всю историю наблюдений. Как подсчитало издание The Guardian, с начала года в 15 странах (в основном, в тропических регионах) были установлены национальные рекорды жары.

Прошлый, 2023 год, стал самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (ISGlobal) подсчитали, что в связи с жарой только в Европе погибли более 47 тысяч человек.

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