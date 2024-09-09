Евросоюз подчеркнул незаконность „выборов“ в Крыму

Европейский Союз осудил проведение Россией региональных и местных выборов в незаконно аннексированной Автономной Республике Крым и Севастополе. „ЕС не признает эти так называемые „выборы“ и их результаты в Крыму. Они не имеют юридической силы и не могут повлечь за собой никаких правовых последствий“, - заявил в понедельник, 9 сентября, официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. В Брюсселе оценивают это мероприятие как очередное нарушение Россией международного права, Устава ООН, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

„Руководство России и лица, ответственные за организацию этих незаконных действий, будут привлечены к ответственности и понесут наказание“, - сказано далее в заявлении.

В Брюсселе напомнили, что Крым - это Украина, а также отметили, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года провозгласила незаконными усилия Москвы по подрыву национального единства и территориальной целостности Украины.

„Есть единственный отчетливый выход из этой войны: Россия должна немедленно прекратить свою незаконную, неспровоцированную и неоправданную агрессивную войну против Украины и вывести все силы и военную технику с территории Украины в пределах ее международно признанных границ“, - резюмирует Петер Стано.

Киев осудил выборы в аннексированном Крыму

Ранее это мероприятие раскритиковал МИД Украины. Голосование было фарсом, нарушением международного права и не имело ничего общего с волеизъявлением избирателей, вследствие чего было признано недействительным, заявили в Киеве. Политики, участвовавшие в выборах, никоим образом не были легитимизированы украинской стороной, а лица, причастные к организации этого голосования на аннексированном полуострове, будут привлечены к ответственности, предупредил украинский МИД.

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