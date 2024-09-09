ПОДКАСТ | Дмитрий Крымов: сейчас ничего нельзя, а тогда было можно

В передаче Дмитрий Крымов рассказал, что ему сейчас неважно, на каком языке работать. „У меня хороший переводчик. „В театре ты заведуешь смысловыми энергиями, понимая, на базе какого текста они происходят. Каких-то проблем, работая на английском, я пока не испытывал. У меня были спектакли на английском, литовском, латышском, чешском...“

Сейчас Крымов работает во многих странах Европы и в США. „Все страны, где я бываю, это не дом, как бы мне там не нравилось, - говорит он. - Мы находимся в Нью-Йорке. Домом стала вот эта наша маленькая квартира на Манхэттене. Я себя там странно чувствую. Зато там рядом есть прекрасный магазин, где продают чай и кофе, и мне там улыбаются“.

Ещё режиссёр рассказал о том, как ему удалось сделать так, чтобы половину действия спектакля „Костик“ на сцене безо всякого поводка находилась огромная чёрная собака породы ньюфаундленд, которая просто живёт внутри действия, выполняя все нужные мизансцены. И о том, зачем Аркадина („Костик“ поставлен по мотивам чеховской „Чайки“) поет песню Пугачевой.

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