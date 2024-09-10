Рост 175 см, вес 45 кг. Политзаключенная Мария Колесникова медленно умирает в белорусской тюрьме

Сейчас она весит 45 килограммов при росте 175 сантиметров, находится в постоянной изоляции и может покупать продукты в тюремном магазине на 11 евро в месяц. „Я очень переживаю за её психологическое состояние, - сказала латвийскому Delfi Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой. Она одна, ей не с кем разговаривать, и это длится очень долго. Мы не знаем, получает ли она какие-то новости о ситуации в Беларуси и вокруг“.

Белорусские правозащитники называют помещение заключённым в ШИЗО, особенно длительное, пытками. Формально максимальный срок нахождения в штрафном изоляторе – 15 суток, но это не значит, что спустя 15 дней человек возвращается в отряд. При желании сотрудники колонии составляют новый протокол и продолжают содержать заключённого в ШИЗО столько, сколько захотят.

Информация о Марии - отрывочная, обычно устаревшая. Она основана на том, что кто-то видел, как в колонию приезжала скорая, слышал какой-то разговор или когда-то пересекался с ней в медчасти. И все, кто после освобождения связывается с Татьяной, говорят одно и то же: она очень худая и постоянно недоедает.

Почему? Всё просто: в тюрьме у Марии развилась язва желудка, которая без должного медицинского ухода стала прободной (буквально разъела стенку желудка). Тогда Марию срочно госпитализировали и прооперировали. Операция прошла успешно, но теперь Марии нужно соблюдать диету, и тюремная еда для этого не подходит.

Татьяна Хомич говорит, что сейчас Марии жизненно важно международное внимание. Сестра надеется, что это поможет добиться того, „чтобы её хотя бы нормально кормили, чтоб разрешили сделать передачу с едой, которую она может есть и которая необходима“.

„Нам важно улучшить Машино состояние, чтобы она дальше не продолжала голодать и худеть, и, конечно, добиваться дальше её освобождения. Она сейчас в критическом состоянии, и мне кажется, что здесь нужна политическая воля с обеих сторон – и с белорусской стороны, и со стороны международного сообщества“, - говорит Татьяна Хомич.

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