По меньшей мере 14 человек погибли в результате израильских ударов по территории Сирии

Сообщается, что удары были нанесены по пяти целям в Сирии, в том числе по научно-исследовательскому центру в Масьяфе.

Со ссылкой на директора больницы агентство сообщает, что еще 43 человека получили ранения в результате атак в окрестностях Масьяфа в провинции Хама в воскресенье вечером.

Базирующийся в Британии Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR, обладает обширной сетью источников внутри Сирии) ранее сообщил о 13 сильных взрывах „в зоне расположения научно-исследовательских центров в Масьяфе, где присутствуют проиранские группы и эксперты по разработке оружия“, и о гибели семи человек (четырех военнослужащих и трех гражданских), а также о 15 пострадавших.

SANA со ссылкой на сирийский военный источник сообщила, что израильские самолеты, пролетавшие над северо-западом Ливана, запустили ракеты по „ряду военных объектов в центральном регионе“ примерно в 23:20 по местному времени (20:20 GMT) в воскресенье. „Наша противовоздушная оборона сбила несколько ракет“, — добавил военный источник.

Израильские военные заявили, что не комментируют сообщения иностранных СМИ. Однако ранее ЦАХАЛ признавал сотни ударов по целям в Сирии, которые, по мнению израильских военных, связаны с Ираном и союзными вооруженными группировками.

По сообщениям, с начала войны в Газе израильские удары усилились в ответ на трансграничные нападения на север Израиля со стороны „Хезболлы“ и других группировок в Ливане и Сирии.

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