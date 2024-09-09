Мнение
09.09.2024, 19:03

Военный эксперт: „США готовы предоставить Украине крылатые ракеты JASSM, способные проникать глубоко на территорию РФ“

 
Александр Горобец
украинский журналист
Украинские спасатели тушат пожар в автомобиле после ракетного обстрела во Львове 4 сентября 2024 года. В результате российского удара по западному городу Украины Львову погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщил министр внутренних дел 4 сентября 2024 года.
Украинские спасатели тушат пожар в автомобиле после ракетного обстрела во Львове 4 сентября 2024 года. В результате российского удара по западному городу Украины Львову погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщил министр внутренних дел 4 сентября 2024 года.
ФОТО: YURIY DYACHYSHYN | Scanpix

Применение JASSM может отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров, что осложнит возможности России по поддержанию наступательных операций и потенциально даст Украине стратегическое преимущество, считает военный эксперт Александр Горобец.

В последние недели Россия увеличила интенсивность комбинированных ударов по Украине с применением ракет различного типа и БПЛА. Обстрелам подверглись Львов, Полтава, Киев, Запорожье, Кривой Рог, Сумы и другие города. Счет погибших идет на десятки, сотни людей ранены. Среди прочего, целью таких атак остаются объекты энергетики.

Не удивительно, что в ответ продолжаются налеты беспилотников по российским нефтебазам и электростанциям, которые дотягиваются все ближе к Московской области. К примеру, недавно беспилотниками-камикадзе были атакованы сразу 15 регионов РФ вместе с Москвой, после чего взрывы произошли на Конаковской ГРЭС и электростанции в Тверской области, которая входит в топ-10 самых больших российских теплоэлектростанций. Под ударом БПЛА были также Каширская электростанция в Московской области, Рязанская теплоэлектростанция и Омский нефтеперерабатывающий завод, который находится в 2400 км от украинской границы. Все указывает на то, что в ближайшее время будет сохраняться тенденция на продолжение подобных ударов в двухстороннем порядке.

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