09.09.2024, 19:03
Военный эксперт: „США готовы предоставить Украине крылатые ракеты JASSM, способные проникать глубоко на территорию РФ“
ФОТО: | Scanpix
Применение JASSM может отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров, что осложнит возможности России по поддержанию наступательных операций и потенциально даст Украине стратегическое преимущество, считает военный эксперт Александр Горобец.
В последние недели Россия увеличила интенсивность комбинированных ударов по Украине с применением ракет различного типа и БПЛА. Обстрелам подверглись Львов, Полтава, Киев, Запорожье, Кривой Рог, Сумы и другие города. Счет погибших идет на десятки, сотни людей ранены. Среди прочего, целью таких атак остаются объекты энергетики.
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