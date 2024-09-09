Военный эксперт: „США готовы предоставить Украине крылатые ракеты JASSM, способные проникать глубоко на территорию РФ“

Не удивительно, что в ответ продолжаются налеты беспилотников по российским нефтебазам и электростанциям, которые дотягиваются все ближе к Московской области. К примеру, недавно беспилотниками-камикадзе были атакованы сразу 15 регионов РФ вместе с Москвой, после чего взрывы произошли на Конаковской ГРЭС и электростанции в Тверской области, которая входит в топ-10 самых больших российских теплоэлектростанций. Под ударом БПЛА были также Каширская электростанция в Московской области, Рязанская теплоэлектростанция и Омский нефтеперерабатывающий завод, который находится в 2400 км от украинской границы. Все указывает на то, что в ближайшее время будет сохраняться тенденция на продолжение подобных ударов в двухстороннем порядке.