Керсти Кальюлайд баллотируется на пост президента ЭОК

„Последние полторы недели были безумно насыщенными - мне удалось пообщаться со многими, но, к сожалению, далеко не со всеми членами ЭОК. Однако я увидела, что мои мысли о будущем ЭОК были тепло приняты, и мне кажется, что значительная часть спортивного мира желает перемен. Это подтверждают и решения 25 членов ЭОК выдвинуть меня кандидатом в президенты. Это большое доверие, и я подтверждаю, что баллотируюсь на пост президента ЭОК. Я верю, что в ближайшие дни таких сторонников будет больше“, - заявила Керсти Кальюлайд в пресс-релизе.

Для того, чтобы баллотироваться на пост президента ЭОК, необходима поддержка как минимум 15 членов, а крайний срок выдвижения кандидатов - 13 сентября. По словам Кальюлайд, она рада, что в последние несколько недель и спортивное сообщество, и общественность начали все более оживленные дебаты о роли Олимпийского комитета и о том, какие изменения нужны эстонскому спортивному менеджменту.

„Это также было одной из моих целей — расширить наши дискуссии, чтобы каждая субассоциация и спортивная организация обсуждали, что делает их счастливыми сегодня, где они видят проблемы и как их решить. Какой бы кандидат ни победил, эти дебаты дадут нам много пищи для размышлений. И каждый спортивный клуб мог бы также спросить свою подассоциацию, за что она выступает и как голосует“, — сказала Керсти Кальюлайд.

Кальюлайд также призвала все средства массовой информации организовать в ближайшие недели совместные дебаты между всеми кандидатами на пост президента ЭОК.

Выборы президента ЭОК пройдут 11 октября.



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