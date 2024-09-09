В РФ поженились „православный олигарх“ Малофеев и детский омбудсмен Львова-Белова. Он — главный спонсор „Русской весны“, на нее выдан ордер МУС

Слухи о связи Малофеева и Львовой-Беловой появились в начале 2024 года, когда они вместе пришли на Крестный ход в Екатеринбурге, пишет Baza. А в июле несколько источников заявили „Верстке“, что бизнесмена и детского омбудсмена связывают близкие отношения.

Astra отмечает, что о разводе Малофеева с предыдущей женой стало известно в 2023 году, но о расторжении брака Львовой-Беловой и священника Павла Когельманова (они воспитывали 10 детей — пять приемных и пять кровных) не объявлялось.

На свадьбе выступали Дима Билан, Григорий Лепс, Валерия и Леонид Агутин. По данным Baza, Билана попросили убрать из программы выступления несколько песен. Причины издание не уточняет. Astra, в свою очередь, обращает внимание на выступление Леонида Агутина, отмечая, что певец высказывался против войны, из-за чего у него отменяли концерты.

Константин Малофеев с 2014 года находится под санкциями США и Евросоюза из-за обвинений в финансировании самопрозглашенных ДНР и ЛНР. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину подконтрольные Малофееву СМИ стали одними из главных распространителей российской пропаганды.

Мария Львова-Белова после начала полномасштабной войны занималась вывозом детей-сирот с занятых российскими войсками территорий Украины. За это Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на ее арест.

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