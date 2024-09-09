Урожайный грибной год привел к росту числа обращений в связи с отравлением
В этом году в инфоцентр поступило уже более 60 обращений с подозрением на отравление грибами. Чаще всего причиной отравления является белый мухомор, который часто путают с лесными шампиньонами, зонтиками и колпаками. Большинство звонков на инфолинию поступает из Харьюмаа.
Несколько урожайных лет подряд привели к росту числа отравлений грибами. „В прошлом году к концу сезона на инфолинию по вопросам отравлений поступило рекордное количество звонков – 123, и в этом году ситуация примерно такая же. Такое количество обращений вызывает беспокойство, поскольку все случаи отравления грибами можно предотвратить“, - отметила руководитель Информационного центра по отравлениям Маре Одер.
Во избежание отравлений стоит собирать и употреблять в пищу только те грибы, которые хорошо знакомы. Встречающиеся в лесах Эстонии съедобные и ядовитые грибы могут быть очень похожи друг на друга, и их легко перепутать.
„Я призываю всех любителей грибов не пытаться определить гриб с помощью мобильных приложений или в специальных группах в социальных сетях. Освещение и другие факторы могут настолько сильно повлиять на изображение, что определить гриб совершенно невозможно. Не стоит доверять комментариям, оставленным под публикациями с просьбой определить гриб – они могут быть опрометчивыми и неточными. При любом сомнении лучшим вариантом будет оставить гриб в лесу. Достоверно определить тип гриба могут только ученые-микологи. Одна из прекрасных возможностей встретиться с ними – посетить выставку грибов, которая пройдет в Эстонском музее природы“, - добавила Одер.
Большое число обращений с подозрением на отравление грибами заставляет вновь напомнить всем, что грибы нужно чистить, готовить и употреблять в пищу сразу в день сбора, поскольку они являются скоропортящимся продуктом, а разогретое грибное блюдо может вызвать раздражение пищеварительного тракта. „Когда грибное блюдо предлагается в гостях, то никогда не будет лишним уточнить, из каких грибов оно приготовлено. В случае возникновения проблем со здоровьем эта информация понадобится специалисту при оказании помощи“, - подчеркнула Одер.
При подозрении на отравление грибами важно выяснить, какие именно грибы были съедены. Также важно знать, когда были съедены грибы и когда появились симптомы.
При лечении отравлений грибами часто используется активированный уголь, поэтому в каждой домашней аптечке должно быть 50 г или 200 таблеток активированного угля на взрослого человека. Тем не менее, принимать активированный уголь можно только по рекомендации специалиста информационной линии!