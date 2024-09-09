Российский обстрел: не менее двух жертв в Украине

Согласно сообщениям региональных властей Украины, с вечера воскресенья, 8 сентября, по раннее утро 9 сентября страна подверглась очередному массовому российскому обстрелу с применением различного типа оружия. Так, в результате ракетного удара по Дергачам Харьковской области погибла 76-летняя женщина и 13 человек ранены. Об этом написал в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. „Оккупанты ударили реактивными системами залпового огня“, - говорится в его сообщении. По данным Синегубова, обстрелом повреждены по меньшей мере восемь домов.

В Харькове „в результате попадания“ управляемой авиационной бомбы по Киевскому району города повреждены частные жилые дома, сообщил в Telegram мэр Игорь Терехов. По предварительной информации, жертв нет.

70-летняя женщина погибла в собственном доме в Очакове. „Вечером россияне обстреляли Очаков из ствольной артиллерии“, - уточнил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Столица Украины подверглась уже пятой воздушной атаке с начала осени, написал в Telegram утром 9 сентября начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко. „Этой ночью российская армия снова применила ударные БПЛА, предварительно Shahed, запущенные с территории Курской области“, - сообщил он.

Попко уточнил, что „на Киев барражирующие боеприпасы заходили после полуночи, несколькими волнами“ и что силами столичной ПВО все российские ударные дроны были уничтожены на подступах к городу. „Предварительно, в городе без разрушений и пострадавших“, - добавил глава КГВА.

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