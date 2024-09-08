В конеце сентября будут названы лучшие предприятие и НКО Ида-Вирумаа: предлагайте своих кандидатов!

Союз самоуправлений Ида-Вируского уезда, Йыхвиское представительство Торгово-Промышленной Палаты Эстонии, Йыхвиский информационный центр Europe Direct, Нарвский информационный центр Europe Direct, Министерство внутренних дел, Благотворительный капитал гражданского общества (KÜSK), Целевое учреждение „Инвестиционное агентство Ида-Виру“, Министерство внутренних дел, Министерство регионального развития и сельского хозяйства, и „Северное Побережье“ награждают лучшие предприятия и некоммерческие организации уезда, чтобы придать большое значение предпринимательству и предприимчивости в Ида-Вирумаа, а также отметить активных граждан и гражданские объединения.

Все учреждения, предприятия, местные самоуправления, гражданские объединения и частные лица могут представить своих кандидатов с пояснением, заполнив данную анкету не позднее 23 сентября 2024 года на электронную почту Ида-Вируского Центра Предпринимательства: info@ivek.ee или заполнив электронную анкету по адресу: https://ivek.ee/ru/konkurss/#kandidaat.

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