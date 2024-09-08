Министр иностранных дел Цахкна в беседе с латвийской коллегой: мы следим за ходом расследования инцидента с дроном

По данным Минобороны Латвии, расследование инцидента ведут вооруженные силы, а также государственная полиция и другие госструктуры. По предварительным данным, это беспилотник, принадлежащий вооруженным силам РФ, который проник в Латвию через территорию Беларуси.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна поговорил на эту тему со своей латвийской коллегой Байбой Браже.

„Полученная нами информация о российских беспилотниках, вошедших вчера в воздушное пространство Латвии и Румынии, еще раз показывает, что альянс должен быть бдительным и решительным по отношению военной агрессии России против Украины“, - заявил Цахкна после беседе.

„Я подчеркнул, что мы следим за ходом расследования инцидента с дроном, а также предложил Латвии всестороннюю помощь в случае необходимости“, - добавил Цахкна. „Обнаружение обломков российского военного беспилотника в Латвии и проникновение дрона в Румынию иллюстрируют важность обороны воздушного пространства альянса и необходимость дальнейшего ее укрепления“.

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что представитель российского посольства приглашен в понедельник с докладом в министерство. „Война России против Украины заставляет нас быть бдительными, сегодня аналогичный инцидент произошел в Румынии“, - сказала Браже. „Мы будем настороже, будем действовать решительно и хладнокровно обдумывать следующие шаги вместе с нашими союзниками“.

В Румынии и Польше подобные инциденты стали обычным явлением во время войны, но в Латвии подобное произошло впервые.

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