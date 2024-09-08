Проект строительства АЭС Fennovoima мог привязать Финляндию к партнерству с Россией на десятилетия вперед – исследователей удивляет наивность финнов

Основанная в 2007 году компания Fennovoima изначально ставила перед собой цель построить атомную электростанцию по западным технологиям, чтобы снизить энергетическую зависимость Финляндии от России.

Однако проект стал инструментом российской внешней политики, угрожая привязать Финляндию к России на десятилетия. Сейчас здания, построенные Fennovoima и компанией „Росатом“ в Пюхяйоки на севере Финляндии, сносятся.

Старший научный сотрудник Института международных отношений Синикукка Саари говорит, что политический характер проекта вышел на первый план уже в самом начале, но все же были попытки объяснить его наилучшим образом. И правительство Финляндии, и Комиссия ЕС рассматривали его как экономическое сотрудничество, несмотря на то, что Россия вторглась в Крым и начала войну на востоке Украины.

Полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года изменило ситуацию. Финляндия стала воспринимать Россию как угрозу и рассматривать любое сотрудничество с ней с политической точки зрения.

Исследователь Саари в 2016 году принимала участие в составлении доклада „Меняющаяся роль России на сопредельных с Финляндией территориях“, посвященного угрозам безопасности в регионе Балтийского мора и гибридному влиянию. Авторов документа обвинили в русофобии и запугивании, но в частных беседах многие влиятельные деятели в области внешней политики и политики безопасности признались, что думают одинаково.

Однако риски, связанные с Россией, еще не обсуждались публично.

Исследователь ядерной политики и этики из Университета Восточной Финляндии Маарит Лайхонен отмечает, что в процессе принятия политических решений было огромное количество экономических предположений и веры в проект. Аннексирование Россией Крыма и вторжение в восточную Украину в 2014 году не повлияли на проект, что вызвало недоумение у Лайхонен.