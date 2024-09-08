Лига наций: Эстония уступила Швеции в меньшинстве, а Патрик Кристал стал самым юным дебютантом
В воскресенье в Стокгольме сборная Эстонии по футболу потерпела поражение от Швеции со счетом 0:3 в матче Лиги Наций дивизиона C.
Швеция уверенно начала матч и с первых минут создала угрозы у ворот Эстонии. Первый гол был забит только на 30-й минуте. После неудачного удара Антона Салетроса мяч оказался у Кена Семе, чей удар с шести метров парировал Карл Якоб Хейн. Однако мяч остался в опасной зоне перед воротами, и Виктор Дьёкереш, оставшийся без опеки, легко отправил его в сетку. Защита Эстонии действовала мягко в этой ситуации.
Концовка первого тайма была крайне неудачной для сборной Эстонии: на 40-й минуте Александр Исак удвоил преимущество шведов, а через четыре минуты Деян Кулусевски пробил головой. Хейн сумел отразить удар, но мяч отскочил к Виктору Гёкересу, который добил его в пустые ворота, сделав счет 3:0.
Во втором тайме Эстония пыталась изменить ход игры с помощью замен. Вышедший на поле Алекс Маттиас Тамм получил отличный шанс сократить отставание, оказавшись один на один с вратарем, но его удар оказался слишком слабым, и Виктор Йонссон уверенно спас свою команду.
На 62-й минуте Кевор Палуметс получил вторую жёлтую карточку и оставил сборную Эстонии в меньшинстве.
На 72-й минуте 16-летний Патрик Кристаль вошел в историю эстонского футбола, став самым молодым дебютантом в истории сборной. Кристаль вышел на поле в возрасте 16 лет, 9 месяцев и 27 дней, побив рекорд Раймонда Пыдера, который дебютировал в 1920 году в возрасте 16 лет, 10 месяцев и 14 дней.
Следующий матч сборная Эстонии в Лиге Наций проведет 11 октября против Азербайджана, а через четыре дня снова встретится со Швецией. Оба матча пройдут в Таллинне.
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Турнирная таблица:
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