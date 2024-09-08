ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (928-й день) | Украина запретила российским пленным совершать телефонные звонки. В Латвии упал российский беспилотник

В ночь на 8 сентября российские войска нанесли авиационный удар по городу Сумы, сообщили в областной военной администрации. Российские войска нанесли авиаудар по Сумам. Погибли два человека, ранены четверо, включая двоих детей. В результате удара повреждены частные дома и автомобили. Кроме того, Сумская область, граничащая с Курской, была несколько раз обстреляна в течение ночи, сообщили в администрации. Под обстрелы попали приграничные территории и населенные пункты, зафиксировано 25 взрывов.

Россия атаковала Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 23 ударными дронами Shahed. Украинские силы ПВО в ночь на воскресенье, 8 сентября, сбили 15 беспилотников и одну ракету, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Еще два российских беспилотника „локационно потеряны“ и, по всей вероятности, подавлены средствами РЭБ, отмечается в заявлении. „Три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины“, - сообщили далее Воздушные силы.

Как минимум восемь беспилотников вошли в воздушное пространство Беларуси во время российского обстрела территории Украины в ночь на субботу, 7 сентября. Уточняется, что семь из восьми беспилотников были ударными, еще один - разведывательный. Из опубликованного поста следует, что большинство из них пролетали в Украину через Гомельскую область. Однако сообщается также, что около пяти часов утра по местному времени на территорию страны залетел БПЛА типа Shahed, который направился в сторону границы с Литвой и преодолел расстояние в 200 километров.