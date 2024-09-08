ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (928-й день) | Украина запретила российским пленным совершать телефонные звонки. В Латвии упал российский беспилотник
Главные новости 928-го дня войны.
Главное к концу дня
Россия обстреляла село Черкасское Краматорского района, заявила Донецкая областная прокуратура. В результате атаки погибли три человека, еще двое ранены. Повреждены как минимум девять домов.
Там же сообщили, что из-под завалов отеля в городе Николаевка Донецкой области, который российские войска атаковали вечером 7 сентября, достали тела двоих мужчин. Они приехали в город как волонтеры, чтобы стерилизовать бездомных животных.
Минобороны Латвии утверждает, что в Резекненском районе, находящемся на востоке страны неподалеку от границы, упал российский беспилотник. По предварительным данным, дрон влетел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси, утверждают в ведомстве. О падении беспилотника также сообщил президент страны Эдгар Ринкевич.
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил, что вторая мирная конференция, проведение которой планируют власти Украины, должна пройти с участием России.
В МИД Ирана прокомментировали заявление члена Комиссии национальной безопасности парламента Бакшаиша Ардестани о том, что страна поставляет России ракеты и беспилотники. „Как неоднократно подчеркивалось, Исламская Республика Иран, выступая против войны, поддерживает политическое решение по урегулированию разногласий между Россией и Украиной, чтобы положить конец конфликту“, цитирует Информационное агентство Исламской республики (IRNA) представителя МИД страны.
Что произошло к 13:00
Владимир Зеленский заявил, что за неделю Россия использовала против Украины более 800 управляемых авиационных бомб, почти 300 „шахедов“ и более 60 ракет разных типов.
В больнице Полтавы умер еще один человек, пострадавший в результате ракетного удара по институту связи 3 сентября, сообщила секретарь городского совета Катерина Ямщикова. Всего, по официальным данным, погибли 58 человек, заявил руководитель областной военной администрации Филипп Пронин, ранения получили 328 человек.
Украина запретила российским пленным совершать телефонные звонки, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Hromadske. По его словам, это решение стало реакцией на увеличение случаев жестокого обращения россиян с украинскими пленными. По словам Лубинца, запрет не нарушает Женевскую конвенцию, которая гарантирует пленным только переписку.
Главное за ночь
В ночь на 8 сентября российские войска нанесли авиационный удар по городу Сумы, сообщили в областной военной администрации. Российские войска нанесли авиаудар по Сумам. Погибли два человека, ранены четверо, включая двоих детей. В результате удара повреждены частные дома и автомобили. Кроме того, Сумская область, граничащая с Курской, была несколько раз обстреляна в течение ночи, сообщили в администрации. Под обстрелы попали приграничные территории и населенные пункты, зафиксировано 25 взрывов.
Россия атаковала Украину четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и 23 ударными дронами Shahed. Украинские силы ПВО в ночь на воскресенье, 8 сентября, сбили 15 беспилотников и одну ракету, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Еще два российских беспилотника „локационно потеряны“ и, по всей вероятности, подавлены средствами РЭБ, отмечается в заявлении. „Три ракеты Х-59 не достигли желаемых целей в результате активного противодействия Сил обороны Украины“, - сообщили далее Воздушные силы.
Как минимум восемь беспилотников вошли в воздушное пространство Беларуси во время российского обстрела территории Украины в ночь на субботу, 7 сентября. Уточняется, что семь из восьми беспилотников были ударными, еще один - разведывательный. Из опубликованного поста следует, что большинство из них пролетали в Украину через Гомельскую область. Однако сообщается также, что около пяти часов утра по местному времени на территорию страны залетел БПЛА типа Shahed, который направился в сторону границы с Литвой и преодолел расстояние в 200 километров.
7 сентября в Резекненском крае были обнаружены обломки российского военного беспилотного летательного аппарата, прилетевшего из Беларуси, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны Латвии.
По данным ведомства, в субботу в Резекненском крае упал российский беспилотный летательный аппарат. В настоящее время ответственные службы, в том числе Государственная полиция, продолжают расследование обстоятельств происшествия.