Рядом с нами: на территории Латвии упал российский военный беспилотник, инцидент расследуют

По данным ведомства, в субботу в Резекненском крае упал российский беспилотный летательный аппарат. В настоящее время ответственные службы, в том числе Государственная полиция, продолжают расследование обстоятельств происшествия.

В Минобороны Латвии указывают, что, по предварительным данным, это российский беспилотный летательный аппарат военного значения. По данным Национальных вооруженных сил, беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.

НВС Латвии действуют в соответствии с установленными процедурами. Об инциденте проинформированы ответственные государственные чиновники, правоохранительные органы и страны НАТО региона.

НВС зафиксировали прибытие беспилотного летательного аппарата на территорию Латвии, а также проследило за его перемещением и установили место падения, подчеркивают в ведомстве. Расследование ситуации продолжается.

Командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш сообщил агентству LETA, что беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии рано утром в субботу и был сразу же замечен.

„Мы оценивали и отслеживали ситуацию, насколько она опасна и может ли подвергаться опасности объекты и гражданские лица“, - сказал Калниньш.

По предварительной информации, объект в Латвии не преследовал никаких „враждебных целей“. Расследование еще будет проводиться, но первоначальная информация специалистов заключается в том, что дрон „не имел конкретной цели залететь в Латвию“.

„Эта ситуация является подтверждением того, что мы должны продолжить начатую работу по укреплению восточной границы Латвии, в том числе по развитию возможностей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, которые позволяют нам ограничить работу беспилотников различного назначения“, - заявил министр обороны Андрис Спрудс.

По словам министра иностранных дел Байбы Браже, в понедельник в МИД будет вызван представитель российского посольства.