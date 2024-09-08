Рядом с нами: на территории Латвии упал российский военный беспилотник, инцидент расследуют
7 сентября в Резекненском крае были обнаружены обломки российского военного беспилотного летательного аппарата, прилетевшего из Беларуси, сообщили агентству LETA в Министерстве обороны Латвии, сообщает Delfi.lv.
По данным ведомства, в субботу в Резекненском крае упал российский беспилотный летательный аппарат. В настоящее время ответственные службы, в том числе Государственная полиция, продолжают расследование обстоятельств происшествия.
В Минобороны Латвии указывают, что, по предварительным данным, это российский беспилотный летательный аппарат военного значения. По данным Национальных вооруженных сил, беспилотник вошел в воздушное пространство Латвии со стороны Беларуси.
НВС Латвии действуют в соответствии с установленными процедурами. Об инциденте проинформированы ответственные государственные чиновники, правоохранительные органы и страны НАТО региона.
НВС зафиксировали прибытие беспилотного летательного аппарата на территорию Латвии, а также проследило за его перемещением и установили место падения, подчеркивают в ведомстве. Расследование ситуации продолжается.
Командующий НВС генерал-лейтенант Леонид Калниньш сообщил агентству LETA, что беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии рано утром в субботу и был сразу же замечен.
„Мы оценивали и отслеживали ситуацию, насколько она опасна и может ли подвергаться опасности объекты и гражданские лица“, - сказал Калниньш.
По предварительной информации, объект в Латвии не преследовал никаких „враждебных целей“. Расследование еще будет проводиться, но первоначальная информация специалистов заключается в том, что дрон „не имел конкретной цели залететь в Латвию“.
„Эта ситуация является подтверждением того, что мы должны продолжить начатую работу по укреплению восточной границы Латвии, в том числе по развитию возможностей противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы, которые позволяют нам ограничить работу беспилотников различного назначения“, - заявил министр обороны Андрис Спрудс.
По словам министра иностранных дел Байбы Браже, в понедельник в МИД будет вызван представитель российского посольства.
„Война России в Украине заставляет нас не терять бдительности. Сегодня аналогичный инцидент произошел и в Румынии. Мы бдительны, решительны и хладнокровно взвешиваем следующие шаги с участием наших союзников“, - утверждает Браже.
Президент Латвии: такие инциденты надо решать коллективно
Вопрос о попадании российских беспилотников на территорию НАТО должен решаться коллективно, подчеркнул в своем заявлении президент Латвии Эдгар Ринкевич. Он отметил, что количество подобных инцидентов на восточном фланге НАТО продолжает расти и их необходимо решать коллективно.
Ринкевич добавил, что после субботнего инцидента Латвия находится в тесном контакте со своими союзниками.
Президент Литвы Гитанас Науседа написал в соцсети Х, что инцидент в Латвии свидетельствует о необходимости усилить защиту воздушного пространства стран Балтии. Он осудил произошедшее и подчеркнул, что необходимо реализовать модель ротации ПВО, согласованную на саммите НАТО в Вильнюсе.
Как сообщалось, российский военный беспилотный летательный аппарат прилетел в субботу, 7 сентября, в Латвию из Беларуси, а затем разбился в Резекненском крае, сообщили агентству LETA в Минобороны.
Янис Сартс, директор Рижского Центра передового опыта стратегических коммуникаций НАТО, подчеркнул, что подобный инцидент не является большой неожиданностью, поскольку „в последние месяцы Россия активизировала свои гибридные операции на Западе, организуя диверсии, операции влияния и вмешательство в выборы“.
„Пропуск беспилотника в воздушное пространство Латвии во время учений „Намейс“ соответствует этому курсу. Как я говорил ранее, этот год будет отмечен российскими гибридными операциями. Мы должны быть к этому готовы и показать свою силу“, - призывает Сартс.
По предварительной информации, объект в Латвии не преследовал никаких „враждебных целей“. Расследование еще будет проводиться, но первоначальная информация, доступная специалистам, заключается в том, что дрон „не имел конкретной цели залететь в Латвию“.
Расследование инцидента продолжается.
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