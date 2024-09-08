Нарвитяне готовятся к очередным испытаниям зимними морозами

Меньше платили те нарвитяне, чьи дома были утеплены хотя бы частично. А полностью утепленные фасады обеспечили жильцам таких товариществ почти вдвое меньшие платежи, чем в неутепленных и ветхих домах.

Как рассказала „Нарвской газете“ председатель правление квартирного товарищества „Вестервалли 10“ Галина Элксниньш, в ее доме как раз сейчас полным ходом идут строительные работы. „В том числе утепляем цоколи, делаем новою отмостку“, – перечисляет она.

По словам Галины, новую крышу они сделали еще три года назад. „Мы сейчас меняем даже двери, – говорит она. – Причем это будут не магазинные, а специально заказанные под наши размеры на заводе. Почему на заводе? А они намного толще, плотнее закрываются, и сохраняют тепло гораздо лучше“.Этот трехэтажный дом, в котором всего 24 квартиры, из так называемого старого фонда. Стены сложены из пористого красного кирпича, очень плохо удерживающего тепло.

Чтобы провести эти работы по утеплению, признается Галина, общее собрание КТ приняло решение взять банковскую ссуду. Выплачивать ее придется долго, много лет, и каждая квартира должна вносить на это свою ежемесячную долю в платежи. Но жильцы надеются сэкономить на сбережении тепла. „Наши люди отнеслись нормально к такому варианту“, – сказала председатель КТ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .