Космический корабль Starliner вернулся на Землю без экипажа

Посадка произошла в 07.01 мск 7 сентября на полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. Таким образом трехмесячный тестовый полет к Международной космической станции (МКС) завершен.

„Несмотря на то, что космический корабль пришлось возвращать без экипажа, NASA и Boeing узнали невероятно много нового о Starliner в самых экстремальных условиях“, - отметил Кен Бауэрсокс, помощник администратора Управления космических операций в штаб-квартире агентства в Вашингтоне. „NASA с нетерпением ждет продолжения нашей работы с командой Boeing, чтобы перейти к сертификации Starliner для миссий по ротационной (доставке. - Ред.) экипажа на космическую станцию“, - добавил он.

Полет 5 июня стал первым запуском с астронавтами на борту Starliner. Это - третий орбитальный полет корабля и второе возвращение после работы в орбитальной лаборатории. Теперь Starliner будет доставлен в Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде для техпроверок.

„Мы рады, что Starliner благополучно вернулся домой. Это был важный испытательный полет для NASA, который подготовил нас к будущим миссиям с использованием системы Starliner“, - указал Стив Стич, руководитель коммерческой программы полетов NASA.

Американские астронавты Барри Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, которые пока остаются на МКС из-за технических проблем у космического корабля Starliner, вернутся на Землю в феврале 2025 года в капсуле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.

Астронавты 5 июня стартовали к станции с мыса Канаверал во Флориде. На следующий день, 6 июня, NASA и Boeing обнаружили утечку гелия и проблемы с управлением движением космического корабля. После нескольких недель испытаний, совещаний по техническому взаимодействию и аналитических исследований NASA приняло решение отдать приоритет безопасности и вернуть Starliner на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс пока продолжают работу на борту станции в составе экипажа экспедиции 71/72 и вернутся в составе миссии SpaceX Crew-9.