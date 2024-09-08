Оппозиционный кандидат в президенты Венесуэлы покинул страну

Кандидат от оппозиции на выборах президента Венесуэлы Эдмундо Гонсалес улетел из страны в Испанию. Об этом в воскресенье, 8 сентября, сообщил в своем аккаунте в соцсети Х министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альварес. „Эдмундо Гонсалес добровольно летит в Испанию на самолете испанских ВВС“, - написал он. Министр уточнил, что правительство его страны „привержено политическим правам и физической неприкосновенности всех венесуэльцев“.

Выезд Гонсалеса в Испанию в своем аккаунте в Instagram также подтвердила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. „...Венесуэла предоставила право безопасного транзита ради спокойствия и политического мира в стране“, - написала она. До этого Эдмундо Гонсалес несколько дней находился в посольстве Испании в столице Венесуэлы в Каракасе, где запросил политическое убежище, уточнила Родригес.

До этого прокуратура в Каракасе объявила о выдаче ордера на арест Гонсалеса. Кроме того, генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб ранее объявил о проведении расследования в отношении Гонсалеса и лидера оппозиции Марии Корины Мачадо.

Переизбрание Мадуро главой Венесуэлы

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Подконтрольный правительству страны избирком заявил, что Николас Мадуро, который до этого правил страной в течение двух президентских сроков, получил поддержку 51,2 процента избирателей. При этом международные наблюдатели к выборам допущены не были.

По данным оппозиции, при честном подсчете бюллетеней победу на выборах должен был одержать оппозиционный кандидат Гонсалес с результатом около 67 процентов голосов. В подтверждение противники Мадуро опубликовали более 80 процентов бюллетеней, полученных непосредственно с избирательных участков по всей Венесуэле.

После объявления результатов выборов в Каракасе и других городах Венесуэлы начались массовые демонстрации против фальсификаций. Полиция и военные применяли против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули. По разным данным, в ходе протестов в стране были убиты от 23 до 27 человек.