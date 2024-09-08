Городское собрание Кохтла-Ярве приглашает представить кандидатов на конкурс „Отец года Кохтла-Ярве 2024“

На почетное звание отца года ожидаются претенденты, чей ребенок или дети – успешные жители города, которые наряду с участием в семейной жизни вносят или вносили активный вклад в развитие общественной жизни города. Ожидается, что детей возможного отца года отличают особые достижения прошлого года, оставившие позитивный флер как в семье, так и в городе. Кандидат на это звание должен быть жителем города, то есть быть прописанным в Кохтла-Ярве, и фактически должен в нем проживать.

Каждый житель Кохтла-Ярве, а также действующие в Эстонии организации и учреждения могут представить одного кандидата на звание отца года. Для этого нужно заполнить бланк анкеты и отправить его к 5 октября на адрес электронной почты: volikogu@kjlv.ee или по почте в канцелярию городского собрания (кабинет 219), расположенной по адресу: Кескаллее 19, Кохтла-Ярве, 30395, Ида-Вирумаа. В анкете следует указать имя и контактные данные кандидата, обосновать выдвижение именно его на звание отца года, число подачи анкеты и свою подпись. Победителя выберет комиссия городского собрания по социальным делам.

Награждение будет происходить на торжественном мероприятии, куда будут приглашены все представленные кандидаты. Победителю вручат почетную награду и подарочную карту на сумму до 250 евро председатель городского собрания и мэр Кохтла-Ярве или их замещающие.

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