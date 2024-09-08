Дональд Трамп заявил, что его „очень обидели“ слова Путина, поддержавшего Камалу Харрис

„Я знал Путина, я знал его хорошо. На днях он поддержал Камалу. Меня это очень обидело. Интересно, почему он поддержал Камалу. Нет, он шахматный игрок. Стоит ли мне расстраиваться из-за этого? Думаю, это было сделано, может быть, с улыбкой, я не знаю. Черт возьми, кто его знает“, — сказал Трамп, выступая на предвыборном митинге в штате Висконсин.

Трамп добавил, что „никто в истории“ не относился к России жестче, чем он, когда был президентом, и „человек, который знает это лучше кого-либо — это Владимир Путин“.

Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября заявил, что для российских властей победа Камалы Харрис на выборах в США предпочтительнее победы Трампа. „У нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин [Джо] Байден. Но вот его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу [вице-президента Камалу] Харрис. Вот и мы тоже так сделаем“, — сказал Путин с ухмылкой.

Трамп отреагировал на эти слова на следующий день. „Не знаю, оскорблен ли я или он оказал мне услугу“, — сказал кандидат в президенты США во время своего предвыборного мероприятия. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что тон Путина во время высказывания о Харрис „должны уже пытаться осмыслить те, кому это интересно за рубежом“.

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