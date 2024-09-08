В Хельсинки разгорелась борьба из-за бетонных ограничителей движения – кто-то рисует на них украинские флаги, а кто-то затем их закрашивает

Неизвестные раскрасили бетонные ограничители движения в Хельсинки в цвета украинского флага. В августе и сентябре сине-желтые ограничители заметили в Кайсаниеми, Круунунхака, Тёёлёнлахти, Мерихака и Валлила.

Кто стоит за акцией неизвестно. Например, товарищество украинцев в Финляндии ничего не знает о таинственном художнике. В организации также подчеркнули, что не имеют отношения к акции.

Покраска бетонных ограничителей в украинские цвета, видимо, не всем пришлась по вкусу. И неизвестные стали их закрашивать.

В городской администрации также понятия не имеют, кто стоит за акцией.

– Как город, конечно, мы поддерживаем Украину, но ограничители – это инструменты регулирования дорожного движения, – заявил Кари Пудас из городской администрации.

По его словам, замена раскрашенных в украинские цвета ограничителей сейчас не входит в число приоритетов.

– Если на них не появляется каких-то неподобающих надписей, то мы не будем сразу их менять. Однако в какой-то момент их заменят на ограничители в правильных цветах с точки зрения дорожного движения, – рассказал Пудас.

Такое же правило применяется и к обычным граффити, если они не наносятся поверх дорожных знаков и не мешают движению. Если бы на ограничителе появилась, например, свастика, то его заменили бы быстрее.

Городские власти также отметили, что если „художника“, раскрашивающего ограничители в украинские цвета, поймают, то делом будет заниматься полиция.

По словам Пудаса, городу дорого обходится очистка испорченных ограждений.

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