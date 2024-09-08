„Это похоже на первоапрельский розыгрыш“ – большинство депутатов Финляндии не смогли ответить, нужно ли открыть восточную границу
Из принявших участие в опросе Yle депутатов открытие восточной границы поддерживают только 11 представителей оппозиции.
Многих депутатов парламента вопрос „Открывать восточную границу Финляндии или нет?“ ставит в затруднение.
В проведенном Yle опросе, лишь 71 из 200 парламентариев смог четко обозначить свою позицию, ответив „да“ или „нет“. Остальные либо сообщили, что затрудняются с ответом, либо не стали отвечать вовсе. „Да“ ответили 11 депутатов, „Нет“ - 60.
Финляндия закрыла границу с Россией впервые в ноябре 2023 года из-за подозрений в направляемой миграции. Оценка властей по этому поводу до сих пор не изменилась. На прошлой неделе новая глава МВД Лулу Ранне (ИФ) заявила, что предпосылок для открытия восточной границы по-прежнему нет.
Депутаты доверяют мнению профильных чиновников
Судя по результатам опроса Yle, помимо министра внутренних дел, значительная часть депутатов парламента доверяет оценке чиновников относительно закрытия или открытия границы.
Например, Анника Саарикко из оппозиционной партии „Центр“ пишет, что доверяет оценке Пограничной службы, поэтому не поддерживает открытие границы.
– Если бы они [Пограничная служба] считали это возможным, границу можно было бы постепенно и частично открыть, – пишет Саарикко.
Также депутат правящей Шведской народной партии Хенрик Викстрём придерживается мнения, что границу не следует открывать. При этом Викстрём отмечает, что ситуация не является устойчивой с учетом международных соглашений, но он доверяет властям.
Многие депутаты, выбравшие в опросе вариант „затрудняюсь ответить“, считают, что правительство располагает разведданными и другой актуальной информацией, на основании которой они принимают решение держать границу закрытой.
Это мнение присутствовало как в правительственных партиях, так и в рядах оппозиции.
Только в оппозиции поддерживают открытие границы
Среди высказавшихся за открытие восточной границы 11 депутатов пятеро представляют Социал-демократическую партию, четверо – Союз левых сил, и двое – „Зеленых“.
Депутаты от СЛС ссылаются в своих мнениях на права человека.
– Национальную безопасность можно совмещать с выполнением обязательств по правам человека, – говорит Вероника Хонкасало.
Альвиина Аламется из „Зеленых“ согласна с этим. По ее мнению, необходимо обеспечить легальный переход границы, в то время как санкции и другие меры против России будут усиливаться.
Многие представители СДП, в свою очередь, задаются вопросом, почему закон о выдворении еще не был применен. Они напоминают, что он должен был позволить открыть границу.
Например, Тарья Филатов отмечает, что парламент исключительно много времени уделил подготовке этого закона.
– Мы приняли закон о границе в парламенте, чтобы границу можно было открыть. Сейчас ситуация похожа на первоапрельский розыгрыш: границу так и не открыли, хотя оценка ситуации с начала лета не изменилась, – пишет Филатов.
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