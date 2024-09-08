„Это похоже на первоапрельский розыгрыш“ – большинство депутатов Финляндии не смогли ответить, нужно ли открыть восточную границу

Многих депутатов парламента вопрос „Открывать восточную границу Финляндии или нет?“ ставит в затруднение.

В проведенном Yle опросе, лишь 71 из 200 парламентариев смог четко обозначить свою позицию, ответив „да“ или „нет“. Остальные либо сообщили, что затрудняются с ответом, либо не стали отвечать вовсе. „Да“ ответили 11 депутатов, „Нет“ - 60.

Финляндия закрыла границу с Россией впервые в ноябре 2023 года из-за подозрений в направляемой миграции. Оценка властей по этому поводу до сих пор не изменилась. На прошлой неделе новая глава МВД Лулу Ранне (ИФ) заявила, что предпосылок для открытия восточной границы по-прежнему нет.

Депутаты доверяют мнению профильных чиновников

Судя по результатам опроса Yle, помимо министра внутренних дел, значительная часть депутатов парламента доверяет оценке чиновников относительно закрытия или открытия границы.

Например, Анника Саарикко из оппозиционной партии „Центр“ пишет, что доверяет оценке Пограничной службы, поэтому не поддерживает открытие границы.

– Если бы они [Пограничная служба] считали это возможным, границу можно было бы постепенно и частично открыть, – пишет Саарикко.

Также депутат правящей Шведской народной партии Хенрик Викстрём придерживается мнения, что границу не следует открывать. При этом Викстрём отмечает, что ситуация не является устойчивой с учетом международных соглашений, но он доверяет властям.

Многие депутаты, выбравшие в опросе вариант „затрудняюсь ответить“, считают, что правительство располагает разведданными и другой актуальной информацией, на основании которой они принимают решение держать границу закрытой.

Это мнение присутствовало как в правительственных партиях, так и в рядах оппозиции.

Только в оппозиции поддерживают открытие границы

Среди высказавшихся за открытие восточной границы 11 депутатов пятеро представляют Социал-демократическую партию, четверо – Союз левых сил, и двое – „Зеленых“.

Депутаты от СЛС ссылаются в своих мнениях на права человека.