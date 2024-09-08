После Байдена. Какой будет политика США на Ближнем Востоке в случае победы Камалы Харрис

Джо Байден хотел войти в историю как президент-миротворец. Под эгидой США готовилась мегасделка, которая в случае успеха была способна изменить к лучшему судьбу Ближнего Востока. Обсуждалась нормализация отношений Израиля с Саудовской Аравией.

Но 7 октября ХАМАС напал на Израиль, и о мире пришлось забыть. После начала кровавой войны в Газе приоритетом для уходящего президента Байдена стало завершение боевых действий в секторе и недопущение разрастания войны на весь регион и мир. Успехи тут пока скромные.

На кону в преддверии выборов в США — борьба за неопределившихся избирателей в колеблющихся штатах. Даже если внешняя политика традиционно волнует людей меньше, чем внутренняя, и Камала Харрис, и Дональд Трамп будут бороться за голоса тех, кто с самого начала вообще не хотел идти голосовать.

Какой именно будет ближневосточная политика обоих кандидатов в случае победы на выборах, пока неясно, к тому же предвыборные заявления нередко остаются лишь на бумаге.

Но некоторые предположения можно высказать уже сейчас.

Ближневосточный курс нынешней администрации с большой долей вероятности будет продолжен — пусть и с некоторыми оговорками — при любом исходе выборов. Ровно так же Байден не стал в целом отказываться от наследия Трампа: он не стал отменять решение о переносе американского посольства в Иерусалим и продолжил начатое Трампом и его соглашениями Авраама движение к примирению в регионе.

О конкретных взглядах кандидата от Демократической партии Харрис в том, что касается Ближнего Востока, известно немногое. Харрис до назначения вице-президентом не занималась никакими знаковыми международными вопросами, и у нее до прихода в Белый дом не было такого внушительного внешнеполитического опыта, какой был у Байдена.

„Это скорее плюс, чем минус, меньше багажа означает меньше внимания со стороны СМИ“, — пишет в аналитической записке научная сотрудница американской программы лондонского аналитического центра Chatham House Хезер Херлберт.

Разница в тоне, но не в идеях