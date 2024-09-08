Российские войска нанесли авиаудар по Сумам. Погибли два человека, ранены четверо, включая двоих детей

Погибли два человека. Еще четыре человека ранены, в том числе — двое детей.

Кроме того, Сумская область, граничащая с Курской, была несколько раз обстреляна в течение ночи, сообщили в администрации. Под обстрелы попали приграничные территории и населенные пункты, зафиксировано 25 взрывов. Также российские войска нанесли один ракетный удар. О пострадавших в результате этих обстрелов не сообщается.