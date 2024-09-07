07.09.2024, 20:13
ФОТО и ВИДЕО | Турнир Epicbet Cup выиграла команда Евролиги
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, в ледовом холле „Тондираба“ состоялся матч за золото баскетбольного турнира Epicbet Cup между клубами „Париж“ и „Бильбао“. „Париж“ выиграл финал, разгромив родной клуб Кристиана Кулламяэ „Бильбао Баскет“ со счетом 85:77. Видео и фотографии доступны только для подписчиков Delfi.
В матче за первое место ни одна из команд за первые девять минут не заработала преимущество более чем в два очка, но затем „Париж“, обыгравший в полуфинале „Калев/Крамо“ со счетом 97:64, смог поймать игру. Через десять минут они вели 25:20, а в середине второй четверти их преимущество составляло уже 11 очков. Хотя „Бильбао“ смогли отыграться и даже ненадолго выйти вперед, парижане ушли на перерыв с преимуществом 43:41.
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