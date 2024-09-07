ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (927-й день) | Трамп рассказал, как именно он закончит войну в Украине

В Воронежской области из-за падения дрона начался пожар на складе боеприпасов. В Острогожском районе объявлен режим ЧС.

Дроны-камикадзе атаковали Украину. Один из них сбили у здания Верховной Рады.

Российская армия обстреляла Константиновку в Донецкой области. Погибли три человека.

Иран недавно снова передал России баллистические ракеты малой дальности, пишут CNN и The Wall Street Journal со ссылки на источники.

Владимир Зеленский заявил, что непростая для ВСУ ситуация на Покровском направлении недавно „улучшилась“, но говорить об этом стоит, когда „там полностью все стабилизируется“.

Трамп рассказал, как именно он закончит войну в Украине. Его план заключается в том, чтобы снизить цены на энергоносители вдвое или более в течение 12 месяцев после вступления в должность. „Путин не сможет воевать с нефтью по $40“, - заявил кандидат в президенты.

На складе боеприпасов в Воронежской области уничтожены северокорейские ракеты, — глава ЦПД Коваленко.

В Павлограде Днепропетровской области 61 человек пострадал от российского удара. Среди пострадавших — пятеро несовершеннолетних, включая 4-летнего ребенка. Один местный житель погиб.