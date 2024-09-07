Баскетбол
07.09.2024, 17:21

ФОТО и ВИДЕО | „Калев/Крамо“ проиграл „Наполи“ в матче за бронзу Epicbet Cup

 
Kalev/Cramo ja Napoli korvpallimäng 2024. aastal
Kalev/Cramo ja Napoli korvpallimäng 2024. aastal
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

В субботу, в ледовом холле „Тондираба“ состоялся матч за бронзу баскетбольного турнира Epicbet Cup между „Калевом/Крамо“ и клубом „Наполи“, за который выступает эстонец Каспар Трейер. Видео и фотографии доступны только для подписчиков Delfi.

В пятницу „Калев/Крамо“ уступил „Парижу“ в полуфинале со счетом 64:97, а „Наполи“ Каспара Трейера проиграл „Бильбао“ Кристиана Кулламяэ со счетом 78:95.

В субботу команда Хейко Раннула начала матч с отставанием 7:16 после первых четырёх минут, но итальянский клуб не дал им сократить разрыв. В конце первой четверти „Калев“ уступал 19:22, однако на третьей минуте второй четверти дальний бросок Крегора Хермета вывел таллинцев вперёд 29:26. Тем не менее, концовка первой половины осталась за соперником, и „Калев/Крамо“ ушёл на перерыв, проигрывая 33:41.

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