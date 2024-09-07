ФОТО и ВИДЕО | „Калев/Крамо“ проиграл „Наполи“ в матче за бронзу Epicbet Cup

В субботу команда Хейко Раннула начала матч с отставанием 7:16 после первых четырёх минут, но итальянский клуб не дал им сократить разрыв. В конце первой четверти „Калев“ уступал 19:22, однако на третьей минуте второй четверти дальний бросок Крегора Хермета вывел таллинцев вперёд 29:26. Тем не менее, концовка первой половины осталась за соперником, и „Калев/Крамо“ ушёл на перерыв, проигрывая 33:41.