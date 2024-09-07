07.09.2024, 17:21
ФОТО и ВИДЕО | „Калев/Крамо“ проиграл „Наполи“ в матче за бронзу Epicbet Cup
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу, в ледовом холле „Тондираба“ состоялся матч за бронзу баскетбольного турнира Epicbet Cup между „Калевом/Крамо“ и клубом „Наполи“, за который выступает эстонец Каспар Трейер. Видео и фотографии доступны только для подписчиков Delfi.
В пятницу „Калев/Крамо“ уступил „Парижу“ в полуфинале со счетом 64:97, а „Наполи“ Каспара Трейера проиграл „Бильбао“ Кристиана Кулламяэ со счетом 78:95.
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