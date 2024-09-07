МНЕНИЕ | Яна Тоом: несправедливый переход в Ида-Вирумаа(16)
Множество проектов эстонского Фонда справедливого перехода не имеют никакого отношения к трудоустройству тех, кто теряет в Ида-Виру работу. Зато это хороший способ отрапортовать о том, что средства потрачены. Получается очередная потемкинская деревня, пишет евродепутат Яна Тоом в рубрике „Политколумнист“ Eesti Päevaleht.
Единственная цель Фонда справедливого перехода – сделать так, чтобы регион, который теряет из-за Зеленого поворота промышленность, бизнес и рабочие места, мог как можно менее болезненно адаптироваться к новым обстоятельства. В первую очередь средства фонда предназначены для повышения квалификации и переобучения людей, теряющих работу, в нашем случае это шахтеры, работники электростанций, работники сланцевой промышленности. Для создания рабочих мест.