Мнение
07.09.2024, 16:46

МНЕНИЕ | Яна Тоом: несправедливый переход в Ида-Вирумаа

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Яна Тоом
Центристка Яна Тоом
Центристка Яна Тоом
ФОТО: Delfi Meedia

Множество проектов эстонского Фонда справедливого перехода не имеют никакого отношения к трудоустройству тех, кто теряет в Ида-Виру работу. Зато это хороший способ отрапортовать о том, что средства потрачены. Получается очередная потемкинская деревня, пишет евродепутат Яна Тоом в рубрике „Политколумнист“ Eesti Päevaleht.

Единственная цель Фонда справедливого перехода – сделать так, чтобы регион, который теряет из-за Зеленого поворота промышленность, бизнес и рабочие места, мог как можно менее болезненно адаптироваться к новым обстоятельства. В первую очередь средства фонда предназначены для повышения квалификации и переобучения людей, теряющих работу, в нашем случае это шахтеры, работники электростанций, работники сланцевой промышленности. Для создания рабочих мест.

И правда – на поддержку трудоустройства и перепрофилирования работников сланцевого сектора фонд выделяет 5 млн евро. Но есть у проекты поважнее. На бутик-отель в Силламяэ фонд выделил 6 млн евро. Еще столько же – на 4-звездочный отель Linda в Нарве. На природный спа-отель на Чудском озере выделено 13 млн евро. Дорогой читатель, что не так на этой картинке?

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