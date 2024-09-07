МНЕНИЕ | Яна Тоом: несправедливый переход в Ида-Вирумаа

Единственная цель Фонда справедливого перехода – сделать так, чтобы регион, который теряет из-за Зеленого поворота промышленность, бизнес и рабочие места, мог как можно менее болезненно адаптироваться к новым обстоятельства. В первую очередь средства фонда предназначены для повышения квалификации и переобучения людей, теряющих работу, в нашем случае это шахтеры, работники электростанций, работники сланцевой промышленности. Для создания рабочих мест.

И правда – на поддержку трудоустройства и перепрофилирования работников сланцевого сектора фонд выделяет 5 млн евро. Но есть у проекты поважнее. На бутик-отель в Силламяэ фонд выделил 6 млн евро. Еще столько же – на 4-звездочный отель Linda в Нарве. На природный спа-отель на Чудском озере выделено 13 млн евро. Дорогой читатель, что не так на этой картинке?