Первая ракетка Латвии выиграла турнир „Большого шлема“ в паре с украинкой

Пара Остапенко/Киченок, посеянная под седьмым номером, в финале победила француженку Кристину Младенович и китаянку Чжан Шуай со счетом 6-4, 6-3.

Это первая победа Остапенко в парном разряде на турнирах „Grand Slam“. В этом году она вместе с Киченок играла в финале Australian Open, где потерпела поражение. В одиночном разряде латвийская теннисистка уже побеждала на Открытом чемпионате Франции в 2017 году.

Матч начался с подачи Остапенко, и пара Латвии и Украины выиграла три первых гейма. При подаче Киченок соперницы победили в седьмом гейме „всухую“, а в восьмом сравняли счёт — 4-4.

Самый долгий девятый гейм длился 13 минут. При подаче Остапенко соперницы не смогли реализовать пять брейк-пойнтов, и пара Латвии и Украины повела 5-4. В следующем гейме при подаче Чжан у Остапенко/Киченок была сетбол, который был отыгран, но на второй попытке Чжан допустила двойную ошибку, что позволило латвийско-украинскому дуэту взять первый сет со счётом 6-4.

Во втором сете француженка и китаянка повели 1-0 после удара Младенович по линии. Борьба шла очко в очко, но в восьмом гейме, после ошибки Чжан, будущие чемпионки вышли вперёд 5-3. Остапенко и Киченок завершили матч с четвёртого матчбола, когда Младенович отправила мяч в сетку.

За победу Остапенко заработала 2000 очков в парном рейтинге WTA, что позволит ей подняться на шестое место в мире — её наивысшая позиция на данный момент.