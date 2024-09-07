„Русские на войне“: скандал из-за показа на Венецианском кинофестивале ленты о российской армии в Украине

Авторы фильма следят за работой группы медиков, которые собирают тела погибших; они начинают плакать, когда трое их товарищей возвращаются с поля боя в черных мешках.

Корреспондент Reuters описывает содержание фильма так: „Оружие старое, а военнослужащие передвигаются в машинах, которые не защищают от нападений, и в определенный момент оператор дрона сбрасывает бомбу на своих. Единственное, что есть в достатке, — это сигареты и алкоголь“. „Многие солдаты признаются, что воюют только за деньги и все больше разочаровываются“, — продолжает агентство.

Журналист AFP пишет, что показанные в фильме военные „не имеют представления о том, почему их отправляют на фронт“. „Видно, как они с трудом пытаются заставить работать советское оружие; некоторые курят одну сигарету за другой или выпивают, а их товарищи гибнут и получают ранения“, — сообщает агентство.

В официальном трейлере содержатся фрагменты нескольких интервью с военнослужащими, в которых те рассказывают о мотивах своих действий, некоторые выражают сомнения в том, что сражаются на правой стороне.

Как сообщают корреспонденты информационных агентств, посмотревшие фильм, его автор демонстрирует быт российских военных на фронте и передает их точку зрения на происходящее.

„Я хочу четко сказать, что этот канадско-французский фильм — антивоенный, и он был сделан в условиях большого риска для всех, прежде всего для меня“, — пишет режиссер.

В заявлении, которое Трофимова передала агентству AFP , она утверждает, что хотела показать „совершенно обычных людей“, которые воюют в составе армии РФ, и что ее лента опровергает бытующее на Западе представление о том, что все российские военные — это преступники.

В официальном трейлере ленты, опубликованном в YouTube, показан фрагмент, в котором режиссер говорит: „Еду я на свой страх и риск само собой. Без любого разрешения Министерства обороны. Немножко в тайне от них“.

Трофимова провела несколько месяцев в одном из подразделений российской армии в оккупированных областях Украины и сделала множество интервью с военными армии РФ.

„Однако в фильме показаны только короткие фрагменты боев и он не дает представления о разрушениях, которые российские войска произвели в Украине. Один из военных отвергает обвинения в военных преступлениях, выдвинутые против российских солдат, как „невозможные““, — пишет Reuters.

Что говорят в Украине

Украинские режиссеры, дипломаты и общественные деятели восприняли этот фильм как оскорбление и назвали его попыткой оправдать войну России против Украины и замолчать многочисленные военные преступления, совершенные российскими военными.

„Фильм может создать ложное впечатление о том, что он антивоенный и ставит под вопрос нынешний режим в России, — пишет украинская продюсер Дарья Бассель, которая посмотрела ленту. — Однако то, что я увидела, — это явный пример чистейшей российской пропаганды“.

По ее словам, автор фильма заявляет, что Россия много лет не участвовала в войнах и таким образом „забывает“ о российском вторжении в Украину и аннексии Крыма в 2014 году, а также о войнах в Приднестровье, Грузии, Чечне и Сирии.

Бассель продолжает, что герои фильма Трофимовой говорят о „гражданской войне“ в Украине, рассказывают о „бомбардировках Донбасса“, „украинских нацистах“ и повторяют другие ложные утверждения российской пропаганды.

„Вы почувствуете жалость к показанным в фильме умирающим людям и к тем, которые оплакивают своих близких. Это правильное чувство — если вы нормальный человек, вы должны чувствовать жалость, скорбь и другие эмоции, — продолжает Бассель. — Но важно помнить, что эти люди стали военными в армии, которая вторглась в независимую страну, многие из них, как мы видим в фильме, сделали это сознательно. Нужно также вспомнить Бучу, Ирпень, Мариуполь и мирных граждан, которые были там убиты“.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале выразил возмущение в связи с показом картины в Венеции и призвал „запретить этот абсурд“.